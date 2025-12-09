  1. Ana Sayfa
Lübnan’dan Net Mesaj: İsrail’le Müzakerelerde Kapsam Genişletme Talebine Ret

9 Aralık 2025 - 17:59
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’ye yakın kaynaklar, İsrail ile devam eden müzakerelerin kapsamının genişletilmesi ya da mevcut mekanizmanın dışına çıkarılması yönündeki önerilere kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın siyasi arenasından gelen açıklamalar, İsrail ile yürütülen hassas müzakere sürecinde sınırları netleştirdi. Meclis Başkanı Nebih Berri’ye yakın çevreler, mevcut müzakere mekanizmasının dışına çıkılmasının veya kapsamının genişletilmesinin kabul edilmediğini belirtti.

Bu tutum, Lübnan halkının ve direnişin haklı taleplerinin korunmasına yönelik kararlılığın ifadesi olarak okunuyor. İsrail ile müzakerelerde yapılan her türlü esneme, bölgedeki gerçek adalet ve özgürlük mücadelesini baltalamaya yönelik riskler barındırıyor.

Lübnan siyaseti, özellikle meşru direnişi ve halkın iradesini temsil eden aktörlerinin güçlü duruşu sayesinde, İsrail karşısında tavizsiz kalmayı sürdürüyor. Bu yaklaşım, bölgesel barışın ancak adil ve eşit koşullarda sağlanabileceği gerçeğini vurguluyor.

İsrail ile müzakere süreçlerinin geleceği ve kapsamı, bölgenin istikrarı için kritik önem taşırken, Lübnan’ın kararlı duruşu direniş ve halkın özgürlük mücadelesinin temel unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

