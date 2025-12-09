İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlarından Kritik Telefon Görüşmesi: Bölgesel İşbirliği Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ve Pakistan’ın dışişleri bakanları, son dönemde artan bölgesel gerilimlere karşı iş birliğini artırmak üzere önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi amacıyla atılacak adımlar konuşuldu.

Bölgesel meselelerin yanı sıra, sınır güvenliği, ticaret ve enerji iş birliği gibi pek çok konu detaylıca ele alındı. Özellikle Orta Doğu ve Güney Asya’daki gelişmelerin barış ve istikrar üzerindeki etkileri değerlendirilirken, taraflar dayanışma ve ortak hareket etme kararlılığını vurguladı.

Bu görüşme, bölgesel aktörlerin ortaklık zeminini güçlendirme ve dış müdahalelere karşı dayanışma içinde olma çabasının önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Direniş hareketlerinin ve halkların çıkarlarının gözetilmesi, iki ülke arasında öncelikli konular arasında yer alıyor.

İran ve Pakistan dışişleri bakanlarının karşılıklı temasları, bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesi yönünde olumlu işaretler verirken, bu tür iş birliklerinin bölge halklarının haklarını savunma konusunda da stratejik bir önem taşıdığı belirtiliyor.