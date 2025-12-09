Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York Times yayın kurulu tarafından yayımlanan yeni bir analiz, ABD ordusunun özellikle Çin’in artan bölgesel nüfuzu ve Tayvan üzerindeki tehdidine karşı yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koydu. Pentagon’un “Overmatch” adlı gizli değerlendirmesine dayanarak kaleme alınan makalede, olası bir Tayvan işgali durumunda ABD’nin Çin ordusuna karşı koymakta önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı ileri sürüldü.

Analizde, Amerikan askeri kapasitesinin hızlı teknolojik gelişmeler ve Çin’in yüksek modernizasyonuyla başa çıkmakta yetersiz kaldığı vurgulanıyor. Pentagon dokümanı, Çin’in hava, kara ve deniz kuvvetlerinde kaydettiği ilerlemenin, ABD’nin etkili müdahale imkanlarını sınırlandırdığını ifade ediyor.

Bu rapor, hem Amerikan kamuoyunda hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, Çin’in askeri stratejilerinin küresel dengeleri nasıl değiştireceğine dair endişeleri artırıyor. Özellikle Tayvan’ın savunmasında ABD’nin rolünün giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde, bu değerlendirme bölgedeki jeopolitik risklerin boyutunu büyütüyor.

Ayrıca analiz, ABD’nin askeri reform ve yeniden yapılanma hamlelerinde acil aksiyon almasının şart olduğunu işaret ediyor. Çin’in hızlı ilerlemesi karşısında mevcut stratejilerin gözden geçirilmemesi durumunda, bölgedeki Amerikan müttefiklerinin güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.

Direniş ve bölge savunması perspektifinden de, bu gelişmeler Çin ve müttefiklerinin güçlenmesini, ABD hegemonyasının sarsılmasını ve bölgesel mücadelede denge değişikliklerini işaret ediyor. Bölgedeki direniş güçleri için ABD ordusunun zayıflaması, yeni avantajlar ve fırsatlar olarak değerlendiriliyor.