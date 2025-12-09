Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran’daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, İran’ın nükleer teknoloji alanındaki gelişmelerine dikkat çekti. Ülkesinin son üç yılda nükleer sanayide kaydettiği ilerlemenin bölgesel ve küresel düzeyde etkili olduğunu ifade eden İslami, özellikle nükleer ürünlerin uluslararası talebinin önemli ölçüde yükseldiğine işaret etti.

Başkan İslami, “İran olarak bilim ve teknolojiye verdiğimiz öncelikle, nükleer endüstride güçlü bir konuma ulaşmamızı sağladı. Ürettiğimiz nükleer ürünler, dünya pazarlarında giderek daha fazla rağbet görüyor” dedi. Bu gelişmelerin, ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve teknolojik egemenliği açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

İslami, ayrıca nükleer alandaki ilerlemeler sayesinde İran’ın enerji arzında daha sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Bölgedeki diğer ülkelerin de İran’ın bu teknolojik yükselişinden etkilendiği ve yerel işbirliklerinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Bu açıklamalar, İran’ın nükleer programını barışçıl bir şekilde güçlendirme kararlılığını gösterirken, uluslararası arenada da geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, İran’ın bilimsel kapasitesini hızla artırmasının, bölgedeki güç dengeleri üzerinde belirleyici rol oynayacağını öngörüyor.

Direniş cephesinden bakıldığında, İran’ın bu teknolojik gelişimi bölgedeki direniş hareketlerinin güçlenmesi ve dış müdahalelere karşı daha sağlam durması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.