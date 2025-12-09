EPDK’nın Yeni Tüketim Limiti Aboneleri Zora Sokacak: Faturalar İkiye Katlanabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Enerji sektöründe devletin destek verdiği tüketim limiti uygulaması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni kararıyla önemli ölçüde daralıyor. Bu değişiklik, halen enerjide devlet desteği alan geniş bir abone kitlesinin fazladan yüksek faturalarla karşılaşmasına yol açacak. Gazeteci Deniz Zeyrek, durumu “980 liralık fatura bir anda 2 bin liraya çıkacak” ifadeleriyle özetledi.

Zeyrek, mevcut maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve bu nedenle önümüzdeki Mayıs ayında milyonlarca vatandaşın ciddi ekonomik çöküşün eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu. Elektrik faturasındaki bu ani yükselişin, aile bütçelerini zorlayacağı ve sosyal dengeleri olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

EPDK’nın aldığı bu yeni karar, enerji maliyetlerini düşürmek adına bir düzenleme gibi görünse de, uygulamada geniş kesimlerin mağdur olmasına neden olacağına dair endişeleri artırıyor. Devlet desteğinin çekilmesiyle orta ve düşük gelirli ailelerin enerjiye erişimi zorlaşacak ve yaşam koşulları zorlaşacak.

Direniş ekseninden bakıldığında, bu politika değişikliği ekonomik adaletsizliği derinleştirirken halkın direniş ruhunu artırıyor. Vatandaşların artan yaşam maliyetlerine karşı örgütlenip haklarını savunma eğilimi güçleniyor. Toplumsal dayanışma ve direniş hareketleri, bu tür ekonomik baskılar karşısında güç kazanıyor.

Yaklaşan süreçte iktidar ve düzenleyici kurumların, halkı daha fazla yoksullaştıracak bu uygulamaları tekrar gözden geçirmesi ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmesi isteniyor. Aksi halde ekonomik kriz, sadece bireysel sıkıntılarla sınırlı kalmayacak, toplumsal barış ve istikrarı tehdit edecek bir boyut kazanacak.