  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Trump’tan Beyaz Saray’da açık itiraf: İsrail'e en güçlü desteği veriyorum

17 Aralık 2025 - 19:02
News ID: 1763089
Trump’tan Beyaz Saray’da açık itiraf: İsrail'e en güçlü desteği veriyorum

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Hanuka resepsiyonunda yaptığı konuşmada Siyonist rejime koşulsuz destek verdiğini açıkça ifade etti. Golan Tepeleri’nin işgalinin tanınması ve Kudüs’ün başkent ilan edilmesi gibi hukuksuz adımlarla övünen Trump, her yıl milyarlarca dolarlık desteğin süreceğini söyledi. İran’ı hedef alan açıklamalar yapan Trump, ABD’deki Siyonist lobinin eski gücünü kaybettiğini de itiraf etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir resepsiyonda Hanuka Bayramı dolayısıyla çok sayıda Yahudi konuğu ağırladı. Programda yaptığı konuşmada Trump, ABD’deki Yahudi çevrelerle son derece yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, Siyonist rejime verdikleri desteğin eksiksiz şekilde sürdüğünü açıkça dile getirdi.

Beyaz Saray’daki resepsiyonda konuşan Trump, kabinesinde ve yakın çevresinde “son derece güçlü Yahudi isimlerin” bulunduğunu ifade ederek, yönetiminin Siyonist rejimle organik bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump, “İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail’i seviyoruz” sözleriyle övünerek, birinci başkanlık döneminde işgal altındaki Golan Tepeleri’ni sözde İsrail toprağı olarak tanıma kararını, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesini ve ABD büyükelçiliğini bu kente taşımasını hatırlattı. Trump, kendisinden önce hiçbir ABD başkanının bu adımları atamadığını iddia etti.

Siyonist rejimin güvenliği için her yıl milyarlarca dolarlık askeri ve mali desteğin sürdürüldüğünü belirten Trump, Gazze’de ateşkesi sağladıklarını ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini öne sürerek, “Orta Doğu’da artık gerçek bir barış var” iddiasında bulundu. Ancak bu açıklama, Gazze’de devam eden yıkım ve işgal gerçeğiyle açık bir çelişki olarak değerlendirildi.

Konuşmasının bir bölümünde İran’ı hedef alan Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini “tamamen yok ettiklerini” savunarak, bunun Siyonist rejimin güvenliği açısından hayati olduğunu söyledi. Bu ifadeler, Washington’un İran karşıtı ve Tel Aviv merkezli politikalarının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Trump ayrıca ABD’deki Siyonist lobinin geçmişte ülkenin en güçlü lobisi olduğunu, ancak artık eski etkisini kaybettiğini dile getirerek, “Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz” şeklinde dikkat çekici bir yorum yaptı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha