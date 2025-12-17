Filistin: İsrail, BM kararlarını ihlal etmeyi artırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Filistin Temsilcisi Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın, özellikle de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da dahil olmak üzere BM ve kuruluşları tarafından yürütülen insani yardım çalışmalarını kolaylaştırma görevini açık ve net bir şekilde tanıdığını, ancak İsrail'in bu çalışmaları engellediğini söyledi.

İsrail'in, Filistin halkının hayat kurtarıcı yardımlara erişimini engellemeye devam ettiğini ve mahkemeye verdiği yanıtın, BM kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu dile getiren Mansur, İsrail güçlerinin 11 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA yerleşkesine baskın düzenleyerek BM bayrağını indirmesi, yerine İsrail bayrağı dikmesi ve yerleşkeyi işgal etmesiyle UNRWA yerleşkesinin saygınlığının ihlal edildiğini belirtti.

Mansur, İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşı sırasında 70 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve yüz binlercesinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in 10 Ekim'den sonra da ateş etmeyi bırakmadığını ve aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 400 Filistinliyi öldürdüğünü kaydeden Mansur, Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar ve yerinden edilmiş insanların kış soğuğundan çektiği sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.