İşgalci İsrail güçlerinden Gazze'ye yeni saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejimi Gazze kentinin merkezinde yer alan es-Samer bölgesine saldırı düzenledi.

Al Jazeera muhabiri, Gazze kent merkezindeki es-Samer kavşağında bir aracın doğrudan hedef alındığını bildirdi. Siyonist rejime ait askeri radyonun da doğruladığı saldırıda, işgal rejiminin hava unsurlarının kısa süre önce kent merkezinde bir aracı vurduğu belirtildi.

Siyonist medya, saldırıyı açıkça “terör operasyonu” olarak nitelendirdi.

Yerel kaynaklar, saldırı sonucu çok sayıda kişinin şehit ve yaralı olduğunu aktarırken, ilk belirlemelere göre en az 11 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Saldırı, Gazze’de sivil yerleşimlerin ve araçların bilinçli şekilde hedef alındığını bir kez daha ortaya koyarken, işgal rejiminin ateşkes ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan tutumunun devam ettiğini gözler önüne serdi.