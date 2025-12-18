Emperyalist cepheden yeni hamle: Yemen'de petrol savaşı sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in güneyi ve doğusunda Aden’den Hadramut’a, Şebve’den el-Mehra’ya kadar uzanan bölgelerde yaşanan gelişmelerin, bölgede güç dengelerinde derin bir değişime işaret ettiğini yazdı. Gazete, son 10 günde yaşananların yalnızca yerel milisler ile bölgesel güçler arasındaki çatışmalarla sınırlı olmadığını, aksine Yemen’de nüfuz haritasının tamamen yeniden çizilmesine yönelik kapsamlı bir sürece dönüştüğünü vurguladı.

Haberde, sözde Güney Geçiş Konseyi’nin, açık biçimde Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğiyle ve büyük olasılıkla ABD, İngiltere ve İsrail’in gizli desteğiyle, Yemen’in petrol zengini bölgeleri ve stratejik merkezleri ele geçirmek üzere harekete geçtiği belirtildi. Aden, Hadramut sahili, el-Mehra ve Şebve’deki havaalanları, limanlar ve geçiş noktalarını hedef alan bu adımların, fiilen planlı ve aşamalı bir darbe niteliği taşıdığı ve sözde “Başkanlık Konseyi”ne karşı dayatılan bir bölünme projesinin parçası olduğu ifade edildi.

Gazete, BAE’nin desteğinin yalnızca mali ve askeri yardımlarla sınırlı kalmadığını; askeri eğitim, ileri düzey istihbarat ve teknik kapasite sağlanması ile doğrudan operasyonel koordinasyonu da kapsadığını yazdı. Bu sayede Güney Geçiş Konseyi’nin Yemen’in güneyi ve doğusunda hızlı bir şekilde ilerleme imkânı bulduğu vurgulandı. Haberde, BAE’nin görünürde ayrılıkçı unsurların hedeflerini kullandığı, gerçekte ise ABD, İngiltere ve Siyonist rejimle ortak bir strateji çerçevesinde limanlar, deniz geçişleri, adalar ve petrol kaynakları üzerinde denetimi artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu sürecin, başkent Sana üzerindeki baskıyı artırarak, Sana yönetiminin Gazze’ye verdiği destek ve ABD, İngiltere ile Siyonist rejime karşı yürüttüğü doğrudan mücadeleyi sınırlamayı hedeflediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki görünürdeki geri çekilişi ve karmaşık pozisyon değişikliğine de dikkat çekildi. BAE’nin yerel unsurlar üzerinden nüfuzunu genişletmesi karşısında Riyad’ın, kendisine bağlı gruplar üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybettiği ifade edildi. Bu çerçevede Suudi Arabistan’a bağlı milislerin, işgal altındaki Yemen vilayetlerinde benzeri görülmemiş bir savunma durumuna sürüklendiği ve BAE destekli unsurlara, üslerini ve silah depolarını direniş göstermeden teslim etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

Bazı gözlemciler, Riyad’daki siyasi, askeri ve istihbari karar alma mekanizmalarındaki dağınıklığın Suudi Arabistan’ın geri çekilişini hızlandırdığını, buna karşılık BAE’nin Yemen konusunda tek merkezli ve bütüncül bir istihbarat ve siyaset çizgisi izlediğini belirtti.

Buna karşın Sana’daki siyasi ve diplomatik çevreler, Suudi Arabistan’ın işgal altındaki Yemen vilayetlerinde hâlâ son sözü söyleyen aktör olduğunu ve BAE’nin Riyad’la önceden koordinasyon olmadan adım atamayacağını savundu. Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington dönüşünün ardından bu gelişmelerin hız kazanması, ABD’nin Müslüman Kardeşler’i “terörist” ilan etmesi ve Sana’ya yönelik siyasi baskının artması, bu görüşü güçlendirdi.

Bu bakış açısına göre Riyad, Abu Dabi ve uluslararası güçlerle doğrudan koordinasyon içinde Yemen’e ilişkin üç temel hedefi takip ediyor:

Veliaht Prens’in istemediği Islah Partisi ve Müslüman Kardeşler bağlantılı unsurlardan kurtulmak. Başarısız bulunan Aden merkezli başkanlık yapısının yerine yeni bir yapı oluşturmak. Sana ile olası barış süreci öncesinde Yemen’in egemenliğini zayıflatacak yeni bir fiili durum dayatmak ve yerel paralı unsurlar üzerinden Sana’ya karşı hazırlık yapmak.

Yemen Krizinde Siyonist Rejimin Rolü

El-Ahbar gazetesi, Yemen’de gerilimin tırmanmasından en fazla kazanç sağlayan tarafın Siyonist rejim olduğunu yazdı. Haberde, Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aidarus el-Zübeydi’nin, sözde “Güney Yemen Devleti”nin tanınması karşılığında Siyonist rejimle normalleşmeye hazır olduğunu açıklamasının ve Aksa Tufanı süreci boyunca Tel Aviv’de, Sana yönetimine muhalif gruplarla ilişki kurulabileceğine dair tartışmaların bu rolü açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Gazete ayrıca, Mossad mensubu bazı subayların gazeteci kılığında Aden ve güney vilayetlerine giderek silahlı grupların liderleriyle görüştüğünü ve bu temasların mevcut gelişmeleri yönlendirmeye yönelik olduğunu aktardı. BAE ile Siyonist rejim arasındaki güvenlik ve teknik iş birliğinin normalleşme anlaşmaları sonrasında derinleştiği, gelişmiş gözetleme teknolojileri, siber kapasite ve istihbarat altyapısının bu kapsamda kullanıldığı kaydedildi.

El-Ahbar’a göre BAE, Siyonist rejimle olan doğrudan bağlantısı sayesinde paralı unsurlarını Tel Aviv’e entegre ederek, ABD ve İngiltere’yle tamamen örtüşen hedeflerini hayata geçiriyor. Bu hedefler arasında Yemen devletini zayıflatmak, Sana’nın işgal altındaki kıyılar üzerindeki egemenliğini engellemek ve Siyonist rejimin deniz güvenliğini garanti altına almak bulunuyor.

Gazete, Yemen’in güneyi ve doğusunda yaşananların münferit çatışmalar değil, bölgesel nüfuzun yeniden inşası ve Yemen’in fiili olarak bölünmesine yönelik bir proje olduğunu vurgulayarak, bu planın ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin çıkarlarıyla doğrudan örtüştüğünü ifade etti.