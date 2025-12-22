Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tel Aviv Üniversitesi ve Technion'dan gelen raporlar, son altı ayda 300'den fazla fizikçi, kimyager ve mühendislik profesörünün ABD, Kanada ve Avrupa'ya sığındığını doğruluyor. Bir akademisyen, "Siyasi kaos ve sürekli füze alarmı arasında bilim yapamaz olduk; Netanyahu'nun savaş çılgınlığı bizi bitirdi" diye içini döktü. Bütçe kesintileriyle fen fakültelerinin fonları %40 erirken, Hamas roketleri ve Hizbullah tehditleri göçü tetikliyor.

Bu çöküş, Siyonist ordusunun "Demir Kubbe" ve nükleer projelerini baltalıyor. Eski Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Beyinler gidince inovasyon durur; direniş füzeleri artık bizi delik deşik ediyor" itirafında bulundu. Haaretz gazetesi manşetinde "Bilimsel Nakba" diye haykırırken, Silikon Vadisi şirketleri İsrailli yetenekleri kapma yarışında. Filistin direnişi cephesi, bunu "işgalin içten çürümesi" diye selamlıyor.

Netanyahu hükümeti, göçü frenlemek için vergi indirimleri vaat etse de nafile; anketler, genç bilim insanlarının %70'inin ayrılmayı düşündüğünü gösteriyor. Tahran ve Beyrut'tan gelen dayanışma, "Siyonist kaleyi içeriden yıkıyoruz" mesajını pekiştiriyor. Uluslararası akademik çevrelerde İsrail'in itibarı dibe vururken, patent başvuruları %25 düştü.

Direnişin baskısı, işgal rejimini sadece askeri değil, entelektüel olarak da diz çöktürüyor. Bu beyin göçü, Filistin zaferinin habercisi; Tel Aviv'in sonu, bilimsel enkazla yazılıyor.