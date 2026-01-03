Devrim Muhafızları: Kasım Süleymani'nin mirası direnişi canlı tutuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Şehit Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehadet yıl dönümü ve Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin mübarek doğum günü münasebetiyle yayımladığı bildiride, direniş ruhunun şehit Süleymani’nin katillerinden intikam alma yolunda yükselişe geçtiğini vurguladı.

Bildiride, Süleymani’nin şehadetiyle birlikte küresel tahakküm düzeninin siyasi ve güvenlik gücünde yaşanan aşınmanın ve Amerikan merkezli düzenin bölgede ve dünyada çözülüşe geçmesinin, bu büyük şehidin ve direniş cephesindeki mücahitlerin kalıcı etkisinin bir sonucu olduğu ifade edildi. Açıklamada, Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’nun gerçekleştirdiği alçakça suikastla Süleymani’nin yolunu ve etkisini yok edemediği vurgulandı.

Sepah’ın açıklamasında, Şehit Süleymani’nin şehadetinin bir son değil, aksine yeni bir başlangıç olduğu belirtilerek, onun adının ve mektebinin bölge halkları ve yeni nesiller arasında daha da kökleştiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Şehit Süleymani’nin yolu, günümüzün şartlarında Alevi adalet, cesaret ve sorumluluk anlayışının fiilî bir tezahürüdür” denildi.

Bildiride ayrıca, İran halkının ve gençlerinin 12 günlük dayatılmış savaş sürecinde gösterdiği direnişin, düşmana İran’ın Süleymani’lerle dolu olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Hâkim güçlerin, Süleymani tarzı şehadetleri çoğaltarak bu toprakların efsanelerini çoğalttığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinli direniş güçlerinin gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun, Şehit Süleymani’nin mektebinden ilham aldığına dikkat çekilerek, eğer bu suikast direnişi bitirmiş olsaydı böyle bir tarihî hamlenin ortaya çıkamayacağı vurgulandı.

Sepah, direniş ruhunun bugün Süleymani’nin katillerini takip etme ve tüm direniş şehitlerinin intikamını alma kararlılığıyla bölge halklarının bünyesinde yaşadığını belirtti. Açıklamada, çocuk katili zorbalara karşı yeni “Aksa Tufanları”nın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Bildirinin devamında, direniş ekseninin ve Siyonist rejime karşı mücadelenin artık dünya çapında Şehit Süleymani’nin adıyla özdeşleştiği vurgulandı. İslami direnişin, onun öncülüğü sayesinde uyumlu ve etkili bir cepheye dönüştüğü belirtilirken, Kudüs’ün özgürlüğü için yükselen #FreePalestine sloganının bugün yalnızca İslam dünyasında değil, Batı başkentlerinde ve Beyaz Saray’ın karşısında dahi yankılandığı kaydedildi.

Sepah açıklamasında, Şehit Süleymani’nin katili olan ABD Başkanı’nın, başarısız suikast ve 12 günlük savaşın ardından bu kez İran’ı istikrarsızlık ve güvensizlik yoluyla teslim almaya çalıştığı ifade edildi. Ancak İran halkının bilinçli duruşuyla dış bağlantılı kargaşa planlarının boşa çıkarıldığı ve emperyalist odaklara ağır bir tokat indirildiği vurgulandı.

Bildirinin sonunda, Devrim Muhafızları’nın, Ali Hamaney liderliğine ve devrim ideallerine bir kez daha biat ettiği belirtilerek, düşmanların tüm birleşik komploları boşa çıkarılana ve güçlü, bağımsız bir İran hedefi gerçekleşene kadar halkın hizmetinde kalınacağı ilan edildi.