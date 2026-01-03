Tahran’dan Washington’a Sert Mesaj: “Bu Halk Baskıyla Şekillenmez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin tehdit dilinin yeni olmadığı belirtilerek, bu tür girişimlerin İran toplumunda karşılık bulmadığı ifade edildi. DMO, İran halkının uzun yıllardır süren dış baskılara karşı siyasi ve toplumsal bir direnç geliştirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar, askeri tehditler ve psikolojik baskı politikalarının İran’ı istikrarsızlaştırmak yerine, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği savunuldu. Devrim Muhafızları, “ABD kaynaklı hesaplar sahada değil, kâğıt üzerinde işlemektedir” ifadesiyle, tehditlerin gerçeklikten uzak olduğunu öne sürdü.

Trump’ın son dönemde kullandığı sert üslubun, iç politikaya dönük mesajlar taşıdığı yorumları Tahran’da da karşılık buluyor. İranlı yetkililer, bu tür açıklamaların bölgedeki gerilimi artırdığını ancak İran’ın temel siyasi ve savunma dengelerini etkilemediğini dile getiriyor. DMO açıklamasında, İran’ın güvenliğinin dış baskılara karşı halkın iradesiyle korunduğu vurgusu öne çıktı.

İran cephesi, yaşananların yalnızca iki ülke arasındaki gerilimle sınırlı olmadığı görüşünde. Açıklamada, Ortadoğu’da devam eden krizlerin arkasında benzer istikrarsızlaştırma politikalarının bulunduğu ima edilerek, bölge halklarının bu baskılara karşı giderek daha bilinçli bir duruş sergilediği ifade edildi.

Analistler, Devrim Muhafızları’nın bu çıkışını, askeri bir tehditten ziyade siyasi bir mesaj olarak değerlendiriyor. Açıklamanın tonu, doğrudan gerilimi tırmandırmaktan kaçınırken, İran’ın geri adım atmayacağı yönünde net bir çerçeve çiziyor. Bu yaklaşım, Tahran’ın uzun süredir benimsediği “baskıya karşı direnç” söylemiyle örtüşüyor.

Son açıklama, İran’ın dış politikada yalnızca devlet refleksiyle değil, halk desteğini merkeze alan bir savunma dili kurmaya devam ettiğini gösteriyor. Washington’dan gelen tehditler sürse de Tahran, bu sürecin kendi iç dengelerini zayıflatmak yerine daha dirençli hale getirdiği mesajını vermeyi sürdürüyor.