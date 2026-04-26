Trump'ın kendini kurtarma hamlesi: Pakistan seyahatini ben iptal ettim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ziyaretinin ardından hiçbir doğrudan görüşme gerçekleşmezken, ABD Başkanı Donald Trump bu kez de “temsilcilerinin Pakistan seyahatini kendisinin iptal ettiğini” iddia etti. Fox News ve Axios gibi savaş yanlısı medya kuruluşlarına konuşan Trump, açıklamalarıyla adeta bir hayal kırıklığı ve çaresizlik örneği sergiledi. Ancak gerçekte olan şudur: İran’ın ilkeli ve değişmez tutumu karşısında diplomatik bir yenilgiye uğrayan Trump, şimdi de ‘ben önceden gördüm, iptal ettim’ diyerek itibarını kurtarmaya çalışmaktadır. Bu tutum, emperyalist liderlerin tarih boyunca sergilediği klasik bir ‘yenilgiyi zafere çevirme’ propagandasından ibarettir.

“18 Saatlik Uçuşa Değmez” Söylemiyle Perdeleme Çabası

Trump’ın Fox News’e yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler, aslında yaşanan diplomatik fiyaskoyu gizlemeye yönelikti. “Witkoff ve Kushner’a söyledim: Hiçbir konuyu görüşmek için 18 saatlik bir seyahat yapmayacaksınız. Oturup ‘hiç ve boş’ şeyler hakkında konuşmayacaksınız” diyen Trump, aslında hiçbir müzakere zemini oluşmadığını dolaylı olarak itiraf ediyordu. Oysa günlerdir Amerikan ve bölgesel medya, Trump yönetiminin ‘önemli kazanımlar’ elde edeceği bir müzakere sürecini pazarlıyordu. Bugün gelinen noktada ise Trump, eli boş dönen temsilcilerini ‘ben göndermedim’ diyerek inkar etmek zorunda kalıyor. Bu, ABD dış politikasının geldiği aciz durumun en çarpıcı göstergesidir.

“İran İstediği Zaman Bizi Arayabilir” Çağrısı da Çaresizlik Kokuyor

Trump, aynı röportajda “İranlılar istedikleri zaman ABD’yi arayabilir” diyerek, aslında Tahran’ın masaya dönmesi için yalvarır bir üslup kullandı. Ancak İran yönetimi daha önce defalarca, ABD’nin güvenilmezliği ve kötü niyeti nedeniyle yeni bir müzakerenin anlamsız olduğunu ilan etmişti. Bu noktada Trump’ın sözlerindeki ‘içi boş’ çağrılar, daha önce Obama’dan Biden’a kadar birçok ABD’li liderin İran karşısında yaşadığı ‘çaresizlik anlarını’ hatırlatıyor. Ne var ki İran, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın (KOEP) ABD tarafından tek taraflı olarak yıkılması ve ardından gelen ‘maksimum baskı’ politikasının başarısızlığa uğramasıyla birlikte, Washington’un hiçbir taahhüdüne güvenilemeyeceğini acı bir tecrübeyle öğrenmiştir.

Trump’ın ‘Savaş Devam Etmiyor’ Açıklaması da İnanılır Değil

Axios’a konuşan Trump, “Heyet göndermemek savaşın yeniden başlaması anlamına gelmez, bunu henüz değerlendirmedik bile” diyerek, bir yandan savaş tehdidini havada tutarken diğer yandan caydırıcılığını kaybettiğini itiraf ediyordu. Bu sözler, Trump’ın ‘elinde ne askeri ne de diplomatik bir seçenek kalmadığını’ gösteriyor. Zira geçtiğimiz haftalarda Hürmüz Boğazı’na yığdığı savaş gemilerine rağmen İran’dan beklediği geri adımı alamayan Trump, şimdi de ‘telefon diplomasisi’ ile bir şeyler kurtarmaya çalışıyor. Tarih, emperyalist güçlerin dayattığı her savaşın sonunda diplomatik çözüm aramak zorunda kaldığını göstermiştir; ancak bu kez İran’ın ilkeli duruşu karşısında ABD daha ilk virajda tökezlemiştir.

Demokrat Liderlerden Trump’a ‘Rejim Değişikliği’ Tokadı

Bu arada ABD içinde de Trump’a yönelik eleştiriler büyüyor. Önceki gün Demokrat Temsilci Jason Crow, Trump’ın İran politikasını “stratejisiz bir bataklık” olarak nitelendirirken, bugün Demokrat liderlerden yeni bir açıklama geldi. “Rejim değişikliği Kongre’ye gelecek” sözleriyle Trump’a yüklenen isim, Beyaz Saray’ın dış politikadaki başarısızlığının iç politikada nasıl bir faturaya dönüştüğünü gözler önüne serdi. ABD siyasetindeki bu ‘İran’a karşı yumuşama’ tartışmaları, aslında emperyalist bloğun kendi içindeki bölünmüşlüğün de bir göstergesidir. Zira bir kesim ‘savaş’ isterken, diğer kesim en azından söylem düzeyinde ‘diplomasi’den yana görünmek zorunda kalıyor.