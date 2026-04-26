Siyonist Medya: Hizbullah’la Çatışmalar Beklenen Askerî Sonucu Vermedi

26 Nisan 2026 - 16:52
News ID: 1806661
Siyonist bir medya kuruluşu, Hizbullah’a karşı yeniden başlatılan savaşın sahada kayda değer bir askerî kazanım sağlamadığını açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist bir medya kuruluşu tarafından yayımlanan değerlendirmede, Hizbullah’a karşı askeri operasyonların yeniden yoğunlaşmasına rağmen sahada somut bir ilerleme elde edilemediği belirtildi. Analizde, operasyonların mevcut durumu değiştirmediği ve hedeflenen stratejik sonuçların alınamadığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, çatışmaların sürmesinin bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı ve farklı alanlarda yeni risklere yol açabileceği vurgulandı. Kuruluşun değerlendirmesi, çatışmaların gidişatına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yönündeki ifadelerle son buldu.

