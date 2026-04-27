Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin nükleer alandaki politikalarının, Moskova ile bu ülkeler arasında doğrudan bir askeri çatışma riskini tehlikeli boyutlara taşıdığı konusunda sert bir uyarı yayınladı. Rusya’nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı heyet başkanı Andrey Belousov, “Batılı ülkelerin nükleer politikası, Rusya’nın temel güvenlik dayanaklarını ihlal ediyor ve nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışmaya sürüklenme riskini beraberinde getiriyor” dedi.

Ukrayna savaşı, Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri dip noktaya indirmiş durumda. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında Moskova ve Washington karşılıklı olarak nükleer savaş tehditlerinde bulunmuştu. Bu tehditlerin yarattığı travma henüz tazeyken, şimdi yeni ABD Başkanı Donald Trump Avrupa’dan görece uzaklaşarak Rusya ile ilişkileri onarmaya çalışıyor. Ancak bu çaba, Avrupa ile Rusya arasında hâlâ varlığını sürdüren nükleer savaş gölgesini ortadan kaldırmış değil.

Batı’nın Çifte Standardı: Kendi Nükleer Cephaneliği Görmezden Geliniyor

Rusya’nın bu uyarısı, Batılı güçlerin nükleer politikalarındaki temel bir çelişkiyi gözler önüne seriyor: Batı, Rusya’yı nükleer retoriği nedeniyle sürekli eleştirirken, kendi nükleer cephaneliklerinin modernizasyonu ve NATO’nun doğuya genişlemesi yoluyla Rusya sınırlarına dayanması, tamamen görmezden geliniyor. Bilimsel veriler, NATO’nun Rusya sınırına konuşlandırdığı balistik füze savunma sistemlerinin, Moskova’nın stratejik caydırıcılığını fiilen devre dışı bırakma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, tıpkı 1962 Küba Füze Krizi’ndeki mantığın bir yansımasıdır: Kendi sınırlarında tehdit hisseden bir nükleer güç, tepkisini tırmandırmak zorunda kalır. O dönemde ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı izlediği abluka politikası dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti. Bugün de benzer bir senaryonun aktörleri değişmiştir.

Tarihsel belgeler, ABD’nin NATO’nun doğuya genişlemesi konusunda 1990’larda Sovyet liderlerine verdiği sözleri tutmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu emperyalist genişleme politikası, Rusya’yı kendi güvenliğini sağlamak için nükleer caydırıcılığını güçlendirmekten başka çare bırakmamıştır. ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silahlar ve istihbarat desteği ise çatışmayı kronikleştirirken, Trump yönetiminin “barış girişimleri” söylemi, sahadaki gerçeklerle çelişmektedir.

Trump’ın Uzlaşı Çabası Yeterli mi?

Trump, Beyaz Saray’a döndükten sonra Avrupa’dan mesafeli durarak Rusya ile diyaloğu artırma yoluna gitse de, bu adımlar Avrupa’nın kendi güvenlik endişelerini gidermeye yetmiyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Trump’ın Rusya ile doğrudan pazarlık yaparak Avrupa’yı devre dışı bırakma ihtimalinden endişe duyuyor. Öte yandan, ABD içinde Trump’ın Rusya ile “normalizasyon” çabası da eleştirilerden muaf değil. Eski CIA direktörü David Petraeus, “Başkan’ın Putin ile el sıkışırken Ukrayna topraklarını fiilen terk etmesi, emperyalist yayılmacılığı ödüllendirmek olur” uyarısında bulunurken, Demokrat Parti kanadından Senatör Richard Blumenthal, “Nükleer tehdidi sıradan bir pazarlık konusu haline getirmek, dünya barışına ihanettir” dedi.

Rusya’nın nükleer uyarısı, aslında Batı’nın sürekli tırmandırıcı politikalarına karşı bir savunma mekanizmasıdır. Emperyalist güçler, kendi nükleer silah stoklarını modernize edip yeni savaş başlıkları üretirken, Rusya’yı “şeytanlaştırmak” tipik bir propaganda taktiğidir. Gerçek şu ki, bilimsel modeller gösteriyor: Nükleer bir çatışmada “galip” olmayacak, sadece ortak bir yıkım yaşanacaktır. Batı’nın bu gerçeği görmezden gelip Rusya’yı köşeye sıkıştırması, bütün insanlığı bir felakete sürükleme potansiyeli taşımaktadır.