Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısı, başlangıcından bu yana geçen haftalarda ne ilan edilen hedeflere ulaşabildi ne de bölgeye istikrar getirdi.

Aksine, artan kanıtlar işgalci güçlerin stratejik bir çıkmaza girdiğini ve sahada ağır yenilgiler aldığını ortaya koyuyor. Sivillerin, hatta okullardaki masum çocukların katledildiği bu savaş, insani ve ekonomik boyutlarıyla uluslararası medyada geniş yankı bulurken, Trump yönetiminin dayattığı iki haftalık ateşkesin uzatılması, gerçek bir barıştan çok emperyalist güçlerin nefes alma ihtiyacını yansıtıyor. Dünyanın dört bir yanındaki basın kuruluşları, bu savaşın perde arkasını ve geleceğine dair çarpıcı analizleri gündeme taşıyor.

Batı Basını: “Ekonomik Felaket ve Kontrolsüz Harcamalar”

New York Times, Pentagon’un eski müfettiş yardımcısının kaleminden yayınladığı bir analizde, İran savaşının maliyetinin yıllarca ABD ekonomisinin belini bükeceği uyarısında bulundu. Gazete, Trump’ın imzalayacağı olası bir barış anlaşmasından sonra bile Washington’un Bahreyn, Katar, Kuveyt, BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki vurulan üslerini yeniden inşa etmek ve İran’ın insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerini güçlendirmek zorunda kalacağını belirtiyor. Daha da çarpıcı olanı, Beyaz Saray Bütçe Yönetim Ofisi direktörü Russell Vought’un Kongre’de savaşın toplam maliyetine dair bir tahminleri bile olmadığını itiraf etmesi. Bağımsız tahminler ise savaşın sadece ilk altı gününün 11,3 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu, toplam maliyetin şu ana kadar 25 ila 35 milyar dolar arasında değiştiğini gösteriyor. NYT, Afganistan ve Irak’ta trilyonlarca doların buharlaştığı deneyimlere atıfta bulunarak, İran savaşı için özel bir müfettiş atanmasını talep ediyor. Aksi halde, aynı yolsuzluk ve israf senaryolarının tekrarlanacağı kesin.

Guardian ise savaşın İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) nasıl bir krize sürüklediğini gözler önüne serdi. Hürmüz Boğazı’nda duran nakliyat nedeniyle petrokimya ürünlerine erişim kesildi. Damar yolu torbalarından şırıngalara, eldivenlerden anestezi malzemelerine kadar modern tıbbın bel kemiği olan yüzlerce ürün, bu petrokimyasal hammaddelere bağımlı. Malezyalı eldiven üreticileri, NHS’ye yüzde 50’ye varan zamları dayattı. NHS CEO’su Jim Mackey, hükümetten acil ek bütçe talep ederek “dev bir şok” yaşadıklarını söylüyor. BBC ise, savaş resmen bitse bile İngiliz halkının en az sekiz ay daha enerji, gıda ve uçak bileti fiyatlarındaki astronomik artışlarla boğuşmak zorunda kalacağını aktarıyor. IMF’ye göre, enerji şoku Birleşik Krallık’ı diğer gelişmiş ekonomilerden daha sert vuracak ve büyüme oranı yüzde 0,8’e gerileyecek.

CNN ise tam tersi bir perspektiften, ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın nasıl ayakta kaldığını sorguluyor. Teşbihte hata olmaz: CNN’in analizine göre İran, onlarca yıllık yaptırım deneyimiyle bir “baskıya direnç devleti” haline geldi. Tahran’ın kumarı şu: Trump, iç siyasetteki baskılar ve ara seçimler nedeniyle, İran ekonomisi tamamen çökmeden geri adım atmak zorunda kalacak. İran’ın petrol üretimini en az iki-üç ay daha sürdürebileceği, asıl sorunun depolama alanı darlığı olduğu belirtiliyor. CNN ayrıca, Pakistan üzerinden yeni diplomatik hareketlilik sinyalleri verildiğini de ekliyor.

Arap Basını: “Hürmüz Kartı ve Lübnan Hattı”

El Cezire, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik hakimiyetini koruduğunu ve ABD’nin bu gerçeği değiştiremediğini yazıyor. Trump’ın deniz ablukasını sürdürme politikası, Tahran’ı geri adım atmaya zorlamak bir yana, tam tersine İran’ın elini güçlendirdi. Uzmanlara göre, İran boğazdan geçen diğer ülkelerin petrolünü kısıtlarsa ve ABD de İran petrolünü tamamen keserse, boğaz fiilen kapanmış olacak. Bu da küresel petrol fiyatlarını fırlatacak, dünya ekonomisini vuracak ve ABD’nin savaş maliyetini katlayacaktır. Üstelik İran’ın Çin’e petrol ihracatı tamamen durmuş değil; bu da “maksimum baskının” en zayıf halkası. El Cezire, mayın tehdidi, insansız hava araçları ve füzelerle ABD’nin boğazı tam kontrol altına almasının neredeyse imkansız olduğunun altını çiziyor.

El-Ahd ise daha sert bir dille, Lübnan hükümetinin zayıflığını eleştiriyor. İran’ın Lübnan’daki rolünü bölgesel güvenliğinin bir parçası olarak gördüğünü ve bunu Washington’la asla pazarlık konusu yapmayacağını belirtiyor. Lübnan hükümetinin ise direnişin gücünü kullanarak siyasi kazanım elde etmek yerine, ateşkesi uzatıp ABD’nin rızasını aramayı tercih ettiği ifade ediliyor. Yazara göre, Lübnan’ın gerçek temsilcisi resmi hükümet değil, direniş, güney Lübnan halkı ve bölgesel destekçileridir.

Rai el-Yevm ise, İran ile ABD arasında olası bir anlaşmanın “kalıcı barış” değil, “düşmanlığı yönetme” çabası olduğunu yazıyor. İsrail ise İran’a herhangi bir ekonomik veya siyasi alan açacak her türlü anlaşmayı stratejik bir tehdit olarak görüyor. Son haftalardaki çatışmalar, İsrail’in askeri üstünlüğünün artık mutlak olmadığını ve iç cephenin uzun savaşlara tahammülünün sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle İsrail, ne tam bir çözüm ne de kapsamlı bir savaş istiyor; gerilimi kontrol edilebilir düzeyde tutmayı tercih ediyor. Aynı analiz, İran’ın yakında çökeceği iddialarını “gerçekçi bulmuyor”. İran, büyük nüfusu, enerji kaynakları, jeopolitik konumu ve bölgesel nüfuzuyla Ortadoğu’nun silinemez bir aktörüdür.

Çin ve Rusya Basını: “Neo-Sömürgecilik ve Dijital Egemenlik”

CGTN’de yayınlanan Amerikan Üniversitesi tarih profesörü Peter Kuznick’in analizi, “güç yoluyla barış” kandırmacasını paramparça ediyor. Kuznick, “orman kanunu” mantığının –yani haklının değil güçlünün kazandığı fikrinin– krizleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini vurguluyor. Askeri eylemler milyonlarca insanı yoksulluğa iterken, tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu söylüyor.

Sputnik ise çok daha doğrudan bir emperyalizm eleştirisi getiriyor: 2026’da ABD, neo-sömürgeciliğin ileri bir aşamasına girmiştir. Küresel ekonominin can damarlarını kontrol etmek, İran’a karşı geniş çaplı deniz ablukası uygulamak, uluslararası sularda gemileri durdurmak, dünyanın enerji boğazı Hürmüz’ü ele geçirmeye çalışmak… ABD’nin İran’a yaptığı şey, uzun vadeli bir kriz yaratma ve yönetme stratejisidir. 21. yüzyılda Amerikan neo-sömürgeciliği, toprak işgalinden çok, ülkelerin karar alma mekanizmalarını kontrol etmeyi hedefliyor. İran ise bu savaşın en önemli cephelerinden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca Sputnik, Arjantinli dış ilişkiler uzmanı Tadeo Castiglione’nin görüşlerine yer vererek, İran’ın dış dijital platformları sınırlayıp ulusal bir dijital ekosistem kurarak Batı’nın siber sömürgeciliğine karşı başarılı bir direniş modeli oluşturduğunu belirtiyor. Çin, Rusya ve Türkiye de benzer yollarda ilerliyor.

İsrail Basını: “Çaresizlik İtirafları ve İç Çöküş”

Times of Israel’de yayınlanan bir analiz, sınır tanımaz bir şekilde İran’da etnik ayrılıkçılığı körüklemeyi açıkça savunuyor. Yazara göre Hürmüz Boğazı krizi ve nükleer programın tek bir kök nedeni var: İran’daki etnik grupların (özellikle Huzistan Arapları, Kürtler ve Beluçlar) “kendi kaderini tayin hakkının” reddedilmesi. Yazar, uluslararası gözetim altında özerklik referandumları çağrısı yapacak kadar ileri gidiyor. Bu tür açık müdahale çağrıları, İsrail’in emperyalist projelerinin ne kadar yırtıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı gazete, Donald Trump’ın “sinirlerini kaybettiğini” ve İran ile Hizbullah’a karşı iki ayrı ateşkesi kabul ederek düşmanların üzerindeki askeri baskıyı kaldırdığını yazıyor. Gazeteye göre, bölgede dev bir ABD filosu olmasına rağmen Trump’ın elinde sadece deniz ablukası kalmış, o da iyi işlemiyor. Demokratların “partizan izolasyonculuğu” Trump’ı zayıflatıyor ve eğer ateşkes devam ederse İran savaşı kazanacak. Tek çözüm: savaşa geri dönmek.

Maariv gazetesi ise iç cephedeki çöküşü gözler önüne seriyor. Yazar Ben Caspit, Benjamin Netanyahu’yu sert bir dille eleştiriyor: 2009’dan beri kendine bir halef hazırlamayan, prostat kanserini gizleyen, “7 Ekim” felaketindeki sorumluluğundan kaçmak için kanser teşhisini kullanan bir lider. Netanyahu’nun ekibi ve Hadasa Hastanesi’nin sistematik yalan söylediği belirtiliyor. Maariv ayrıca, Netanyahu hükümetinin fiilen felç olduğunu, savaşı yönetemediğini ve kararların iki dış aktöre –Trump ve İran– havale edildiğini iddia ediyor. Ordu, bağlı elleriyle Lübnan’ın bataklığına saplanırken, Hizbullah komutanları Beyrut, Sur gibi şehirlerde güvenlik içinde dolaşıyor; İsrail Hava Kuvvetleri ise bu bölgelere saldırmaktan men edilmiş durumda. Aynı gazete, ABD ile İran arasında Pakistan’daki görüşmenin iptal edilmesini “hesaplı sürtüşme” stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor. Her iki taraf da tam savaştan kaçınıyor ama Hürmüz’deki sessiz savaş giderek kızışıyor. İsrail’in en büyük korkusu ise bir “kısmi anlaşma”: İran’ın nükleer ve füze silahlarından tamamen arındırılmadığı, sadece ekonomik nefes aldığı ve bölgesel konumunu pekiştirdiği bir anlaşma. Bu, Tel Aviv için stratejik bir kabustur.