İsrail Basınında İddia: Üst Düzey Askerî Yetkililerden Netanyahu’ya Eleştiri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan haberlere göre, orduda görevli bazı üst düzey yetkililer, Başbakan Netanyahu’nun Lübnan’a karşı sert askeri talimatlar verdiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalarını eleştirdi. Söz konusu yetkililerin, bu söylemin sahadaki gerçek durumla örtüşmediğini savunduğu aktarıldı.

Haberde, bazı askeri kaynakların hükümet ile ordu arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat çektiği ve operasyonel sonuçlara ilişkin sorumluluk tartışmalarının gündemde olduğu ifade edildi. İddialara göre, güvenlik politikalarındaki aksaklıkların sorumluluğu konusunda taraflar arasında örtülü bir gerilim yaşanıyor.

Başbakanlık makamından ise konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapılmadı. İsrail’de hükümet ve güvenlik bürokrasisi arasındaki koordinasyon ve sorumluluk paylaşımı, son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.