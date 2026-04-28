Hürmüz Boğazı'nda güç kimin elinde?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünya deniz ticaretinin yalnızca yüzde 7,9’una ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı, bu mütevazı istatistiğine rağmen küresel enerji piyasalarının en kritik kavşak noktası olmaya devam ediyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayımladığı yeni verilere göre, Malakka Boğazı (%21,6), Tayvan Boğazı (%21,2) ve Süveyş Kanalı (%16,4) gibi güzergahlar hacim olarak Hürmüz’ü geride bıraksa da, bu dar su yolundan geçen yükün niteliği tüm dengeleri değiştiriyor. Zira Hürmüz, dünya petrol ihracatının üçte birinden fazlasına ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin beşte birine ev sahipliği yapıyor.

CSIS uzmanlarının vurguladığı gibi, tüm ticaret aynı değildir. Malakka’dan geçen konteynır gemileri elektronik, tekstil ve tüketim malları taşırken, Hürmüz’ün yükü doğrudan küresel ekonominin kalbine dokunuyor: Enerji. Petrol ve doğalgaz, “fiyat belirleyici” mallar sınıfına girer. Yani arzlarındaki ufak bir kesinti dahi, fiyatlarda orantısız ve ani sıçramalara yol açar. Bu durum, emperyalist güçlerin sıklıkla ıskaladığı bir gerçeği ortaya koyuyor: Hürmüz’de bir abluka, sadece bölgesel bir çatışma değil, Londra’dan Tokyo’ya her hanenin mutfağında yangın çıkaran küresel bir felakettir.

Neden Alternatif Yok? Coğrafyanın Demir Perdesi

Hürmüz’ün stratejik ağırlığını artıran ikinci faktör, alternatif güzergahların kısa vadede işlevsizliğidir. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve BAE gibi dev üreticilerin petrol ihracatının neredeyse tamamı bu boğaza bağımlıdır. Olası bir kapatmada devreye girebilecek olan ‘Petrol Hattı’ (Petroline) veya ‘Abu Safa’ boru hatlarının kapasitesi, boğazdan geçen hacmin ancak küçük bir kısmını karşılayabilir. Deniz yoluyla Ümit Burnu’nu dolaşmak ise hem zaman hem de maliyet açısından (navlun sigorta fiyatlarına yansır) çoğu alıcı için imkânsız hale gelir.

CSIS raporu bu noktada şu çarpıcı uyarıyı yapıyor: “Kısa ve orta vadede, Hürmüz’deki bir tıkanıklığın yerine koyulabilecek anlamlı bir alternatif yoktur.” Bu cümle, aslında emperyalist politika yapıcıların ne büyük bir risk aldığını da gösteriyor. Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırganlığı, sadece askeri bir hesaplaşma değil; aynı zamanda tüm dünya ekonomisini rehin alan bir kumar masasıdır. Ve bu masada kaybedenler, her zaman olduğu gibi sıradan insanlar olacaktır.

Sayılardan Fazlası: Hürmüz’ün Jeo-ekonomik Dengesi

Hürmüz’ün kapatılması ihtimali, uluslararası enerji ajanslarının en karanlık senaryoları arasında yer alıyor. Tarihte bunun küçük çaplı bir örneği yaşanmıştı: 2019’da tankerlere yönelik saldırıların ardından petrol fiyatları bir haftada %20 yükselmişti. Bugün fiili bir abluka söz konusu. Bu durumda fiyatların ne kadar fırlayacağı, gelişmekte olan ülkelerin cari açıklarının ne kadar büyüyeceği ve Avrupa’da sanayi durmasının kaçınılmaz olacağı tahmin ediliyor.

Bu tablo, Batı’nın İran’a yönelik yaptırım ve baskı politikasının ne kadar kısa görüşlü olduğunu kanıtlıyor. Washington ve Tel Aviv, Tahran’ı diz çöktüreceklerini sanırken, aslında kendi ekonomilerinin temel direklerini oynatıyor. Hürmüz’deki her gerginlik, küresel güney ülkelerini dolar sisteminden uzaklaşmaya, yerel para birimleriyle ticarete ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye itiyor. Emperyalist merkezlerin bu krizi çözme kapasitesinin olmadığı ortadayken, asıl kazanan uzun vadede İran’ın stratejik sabrı olacaktır.

Zıt Görüş: Abartılı Bir Endişe mi?

Bazı analistler, Hürmüz’ün öneminin abartıldığını savunuyor. Onlara göre, küresel enerji piyasaları 1970’lerdeki gibi katı değil; ABD’nin kaya petrolü devrimi, yenilenebilir enerjideki artış ve stratejik petrol rezervleri, bir krizi absorbe edebilir. Ayrıca İran’ın boğazı tamamen kapatması, kendi ekonomisini de iflas ettireceği için rasyonel bir davranış olmayacaktır. Ancak bu argüman, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji şokunu unutuyor: O dönemde Avrupa, kış boyu doğalgaz fiyatlarıyla boğuşurken, ABD’nin ihracat kapasitesi bile fiyatları kontrol etmeye yetmemişti. Hürmüz’ün kapatılması, Ukrayna krizinin on kat daha büyüğüne yol açabilir.