NBC’nin ifşası: İran savaş uçakları Amerikan üslerini yok etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan NBC televizyonunun ortaya çıkardığı bilgilere göre, İran’a karşı başlatılan “Üçüncü Zorunlu Savaş”ın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, bölgedeki Amerikan askeri üslerini başarıyla bombaladı.

Tesnim Haber Ajansı Savaş Tercüme Grubu’nun 58. günde yayımladığı 361 numaralı raporda detaylandırılan bu operasyon, Tahran’ın stratejik caydırıcılığının en somut kanıtlarından biri olarak kayıtlara geçti. İranlı pilotların “şaheser” olarak nitelendirilen bu baskını, savaşın gidişatını değiştiren kırılma noktalarından biri oldu.

NBC’nin itiraf niteliğindeki haberi, ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Zira saldırının gerçekleştiği ilk günlerde Pentagon, “İran’ın misilleme kapasitesinin tüketildiği” yönünde açıklamalar yapıyordu. Oysa İranlı pilotlar, en gelişmiş hava savunma sistemleriyle korunan üsleri vurmayı başararak, hem moral üstünlüğü sağladı hem de Washington’a “savaşın bedelinin sadece Tahran için olmayacağı” mesajını iletti. Tesnim’in askeri muhabiri Seyyid Muhammed Tahiri’nin aktardığına göre, operasyon haftalarca süren istihbarat çalışması ve simülasyon eğitimlerinin ürünüydü.

“Azami Baskı”nın İflası: Tahran Misilleme Kapasitesini Gösterdi

Bu operasyon, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik “azami baskı” stratejisinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz Saray, savaşın başında İran’ın askeri kapasitesini hızla çökertip rejim değişikliği hedeflediğini açıklamıştı. Ancak Tahran, hem Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik ablukasıyla küresel ekonomiyi rehin almayı başardı, hem de doğrudan Amerikan üslerine yönelik bu tür yıldırım operasyonlarıyla caydırıcılığını pekiştirdi.

Tarihsel olarak bakıldığında, Amerikan üslerine yönelik en ciddi saldırılar genellikle asimetrik güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. 1983’te Beyrut’taki kamyon bombalı saldırı, 1996’da Khobar Kuleleri’ndeki patlama, hatta 2020’de Kasım Süleymani suikastının ardından Irak’taki Ayn el-Esed üssüne yönelik İran balistik füze saldırısı… Ancak İran Hava Kuvvetleri’nin doğrudan kendi uçaklarıyla gerçekleştirdiği bu operasyon, hem teknik yetkinlik hem de stratejik cesaret açısından bir ilki temsil ediyor. Bu durum, emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki “dokunulmazlık” mitosunu paramparça etmiştir.

Netanyahu’nun Yanlış Yönlendirmesi ve Trump’ın Açmazı

İsrail kaynaklı istihbarat raporlarına göre, Netanyahu yönetimi Beyaz Saray’a savaş öncesinde “İran’ın askeri gücünün önemli ölçüde zayıfladığı” ve “rejimin iç çatışmalarla sarsıldığı” yönünde sürekli iyimser raporlar sundu. Bu operasyon, Tel Aviv’in verdiği istihbaratın ne kadar hatalı olduğunu, hatta kasıtlı birer “göz boyama” olabileceğini gösterdi. NBC’nin ifşaatı sonrası Amerikan medyasında yer alan yorumlara göre, Trump Netanyahu’nun baskısıyla girdiği bu savaşta şimdi “kaybetme korkusuyla kazanmaya mahkum” bir konuma düşmüştür.

Amerikan iç kamuoyunda ise Trump’a yönelik eleştiriler giderek sertleşiyor. Eski CIA yetkilileri ve emekli generaller, başkanın İsrail lobisinin etkisinde kalarak ülkeyi gereksiz bir maceraya sürüklediğini, üstelik bu macerada Amerikan askerlerinin açık hedef haline geldiğini söylüyor. Özellikle bu üs baskını sonrası, Kongre’de ara seçimlere günler kala, Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırmaya yönelik çağrılar yeniden alevlendi. Cumhuriyetçi vekillerin bir kısmı bile, “Başkan bizi bir bataklığa sürüklüyor” diyerek parti çizgisini terk etme eğilimi gösteriyor.

Zıt Görüş: “Meşru Müdafaa ve Misilleme”

Amerikan ve İsrailli yetkililer ise konuya farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Resmi açıklamalara göre, İran’ın üsleri bombalaması “meşru müdafaa” sınırlarını aşan bir “savaş suçu”dur, zira bu üsler sivil altyapıya yakın konumlandırılmıştır. Ayrıca Pentagon, İran uçaklarının tespit edilip düşürüldüğünü, saldırının kapsamının abartıldığını iddia ediyor. Ancak NBC’nin raporunda, aksine, operasyonun planlandığı gibi başarılı olduğu ve üslerde mühimmat depolarının vurulduğu doğrulanıyor. İsrail basını ise bu tür operasyonların İran’ın “umutsuzluk eylemi” olduğunu savunsa da, Tesla’nın da aralarında bulunduğu birçok askeri uzman, bu baskının “yüksek hassasiyet ve istihbarat gerektiren bir şaheser” olduğu görüşünde birleşiyor.