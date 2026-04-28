Almanya Şansölyesi Merz’den itiraf: İran'ın gücü küçümsenmiş durumda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran’a karşı yürütülen savaş hakkında Washington’ın stratejisini açıkça sorgulayarak, Tahran’ın gücünün baştan beri küçümsendiğini itiraf etti. “İranlılar açıkça tahmin edilenden çok daha güçlü.

Gerilim devam ettikçe, çok maharetli bir şekilde müzakere ediyorlar” diyen Merz, Beyaz Saray’ın bu çatışmadan nasıl çıkacağına dair net bir planı olmadığı endişesini de dile getirdi. Bu açıklamalar, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin liderinden, emperyalist savaş politikalarına yönelik en sert Avrupalı eleştiri olarak kayıtlara geçiyor.

Merz, pazartesi günü yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’daki çatışmada nasıl bir “çıkış stratejisi” izlediğini bilmediğini, durumun giderek daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Şansölye, “Bu savaş tamamen gereksizdi” çıkışını daha önce de yapmıştı. Ancak bu kez sözleri daha da ileri gitti: “Görünen o ki, İran’ın gücü bu süreçte en baştan yanlış değerlendirilmiş.” Merz ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kısmen mayınlandığı uyarısında bulunarak, bu kritik su yolundaki tehlikenin küresel enerji arzı ve ticaret için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Emperyalist Kibir ve Tarihin Tekerrür Eden Dersi

Merz’in itirafı, emperyalist savaşların değişmeyen kaderini bir kez daha hatırlatıyor: Kendi üstünlüğüne körü körüne inanan güçler, düşmanlarının direnç kapasitesini sistematik olarak küçümser. Tıpkı 1960’larda ABD’nin Vietnam’da “köylü isyancıları” hafife alması gibi, 2003’te Irak’a girerken “çiçek atan kalabalıklar” hayali kuran neo-con’lar gibi, bugün de Trump yönetimi İran’ın dayanıklılığını, müzakere maharetini ve bölgesel caydırıcılığını hiçe saydı. Oysa İran, 1979 devriminden bu yana kesintisiz bir yaptırım rejimi altında yaşayan, asimetrik savaş taktiklerinde uzmanlaşmış ve coğrafi avantajını stratejik bir silaha dönüştürmüş bir ülkedir.

Berlin’den gelen bu uyarı, sadece bir “dost tavsiyesi” değil, aynı zamanda Washington’a yöneltilmiş bir “yeter artık” çağrısıdır. Merz’in vurguladığı gibi, savaşın Alman ekonomisi üzerinde doğrudan bir etkisi var: Enerji fiyatlarındaki patlama, sanayi üretimini tehdit ediyor; Hürmüz’deki belirsizlik, tedarik zincirlerini koparıyor. Bu tablo, emperyalist savaşların bedelinin asla sadece “öteki” tarafından ödenmediğini, başlatanın müttefiklerinin de aynı ateşte yandığını gösteriyor.

Trump’ın Açmazı ve Netanyahu’nun Gölgesi

Merz’in “ABD’nin çıkış stratejisi yok” eleştirisi, Beyaz Saray’daki çaresizliğin uluslararası kamuoyunda da kabul görmeye başladığının kanıtıdır. Donald Trump, Netanyahu’nun “saldırırsak çöker” vaatleriyle girdiği bu savaşta, şimdi hem cephedeki gerilemeyle hem de iç politikadaki ara seçim baskısıyla kıskıvrak yakalanmıştır. ABD içinde, emekli generaller ve eski istihbarat yetkilileri, başkanın “İsrail’in oyuncağı” haline geldiğini, ülkenin itibarını ve hazinesini Ortadoğu bataklığına sapladığını söylüyor.

Özellikle İran’ın diplomatik mahareti, bu savaşın en çarpıcı boyutlarından biridir. Tahran, bir yandan boğazda yarattığı ablukayla küresel ekonomiyi rehin alırken, diğer yandan dolaylı müzakerelerde elini güçlendiren bir “kriz diplomasisi” yürütüyor. Emperyalist güçlerin “ya hep ya hiç” dayatmacılığına karşı, İran’ın sabır ve maharetle ördüğü bu strateji, aslında tarihteki tüm başarılı direniş hareketlerinin ortak metodudur: Gücünü coğrafyadan, inançtan ve zaman faktöründen alan bir direnç.

Zıt Görüş: “Tehdit Hala Büyük”

Batı’daki neocon çevreler ve İsrail yanlısı lobiler ise Merz’in değerlendirmesine katılmıyor. Onlara göre, İran’ın müzakere mahareti bir “aldatmaca”dır; asıl amaç nükleer silaha ulaşana kadar zaman kazanmaktır. Ayrıca Hürmüz’deki mayınlama, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve Batı’nın buna göz yumması daha büyük saldırganlığı teşvik eder. Bu görüşe göre, Trump’ın stratejisi “yeterince kararlı” değildir; İran ancak daha sert bir askeri müdahaleyle diz çöktürülebilir. Ancak bu argüman, bugüne kadar uygulanan “azami baskı”nın tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı gerçeğini görmezden gelmektedir. Almanya gibi bir müttefikin bile Washington’a güvenini kaybettiği bir ortamda, daha fazla tırmanışın kimseye kazandırmayacağı açıktır.