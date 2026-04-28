Arakçi: Savaş gösterdi ki İran’ın Rusya gibi büyük dostları var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği görüşmede, son savaşın İran’ın uluslararası arenada yalnız olmadığını tüm dünyaya kanıtladığını söyledi. “Bu savaşta ortaya çıktı ki, İran’ın Rusya gibi büyük dostları ve müttefikleri var” diyen Irakçi, Moskova’nın Tahran’a yönelik siyasi ve diplomatik desteğine teşekkür etti. Görüşme, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına karşı “stratejik direniş ekseni”nin ne denli güçlendiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Irakçi, Putin’e hitaben yaptığı konuşmada, “Tüm dünya, İran’ın Amerika karşısındaki gerçek gücünü gördü. Artık herkes biliyor ki, İran İslam Cumhuriyeti istikrarlı, sağlam ve güçlü bir sistemdir” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, İran’ın şehit olan eski lideri için taziye mesajı ve yeni liderin seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Putin’e teşekkürlerini sundu. Bu diplomatik nezaket, iki ülke arasındaki bağların sadece stratejik değil, aynı zamanda kişisel düzeyde de ne denli sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

Moskova-Tahran Hattı: Emperyalist Kuşatmaya Karşı “Birleşik Duruş”

Irakçi’nin “büyük dost” vurgusu, tesadüfi bir ifade değildir. Ocak 2025’te imzalanan Türkiye-Rusya-İran üçlü mutabakatına paralel olarak gelişen ikili ilişkiler, özellikle ABD’nin “azami baskı” politikalarına karşı derin bir stratejik iş birliğine dönüşmüştür. Bu ittifak, emperyalizmin klasik “böl ve yönet” taktiğini boşa çıkaran en somut örnektir. Tarihsel olarak bakıldığında, Batı’nın Rusya ve İran’ı aynı anda köşeye sıkıştırma çabaları, tam tersi bir etki yaparak bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmıştır. Tıpkı 1990’larda NATO’nun doğuya genişlemesinin Moskova’yı Pekin’e yakınlaştırması gibi, bugün de İran’a yönelik saldırganlık, Tahran ile Kremlin arasında bir “zorunlu kader birliği” yaratmıştır.

Rusya’nın İran’a, özellikle enerji ve savunma sanayiinde sağladığı teknik ve siyasi destek, Washington’da büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Eski CIA yetkililerine göre, Rus istihbaratı İran’a Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdürmesi için gerekli istihbaratı sağlarken, İran da karşılığında Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova’ya İHA ve füze teknolojisi aktarmıştır. Bu “karşılıklı bağımlılık”, Batı’nın her iki ülkeyi de aynı anda cezalandırma stratejisinin ne kadar kısır olduğunu göstermektedir.

Trump ve Netanyahu’nun Çıkmazı: “Yalnızlaşan Savaş”

Donald Trump’ın savaş yanlısı retoriği ve Netanyahu’nun baskılarıyla başlatılan bu çatışma, Beyaz Saray’ı hem içeride hem de dışarıda yalnızlaştırmıştır. Irakçi’nin Putin ile samimi görüntüleri, Washington’un “uluslararası toplum İran’a karşı birleşti” iddiasını yerle bir etmiştir. Gerçekte olan şudur: ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı, Rusya, Çin ve direniş eksenini kapsayan çok kutuplu bir ittifak sağlamlaşmaktadır.

Almanya Şansölyesi Merz’in “ABD’nin bir çıkış stratejisi görmüyorum” sözleri, bu yalnızlaşmanın en somut ifadesidir. Trump yönetimi, Netanyahu’nun “İran çökecek” vaatlerine kanarak girdiği bataklıktan çıkamamaktadır. Oysa bugün sahadaki gerçeklik, İran’ın gücünün küçümsendiğini, stratejik sabrının ise tüm dünya tarafından takdir edildiğini göstermektedir.

Zıt Görüş: “Rusya Sadece Kendi Çıkarı İçin”

Batılı analistlerin bir kısmı, Rusya’nın İran’a desteğinin sınırlı olduğunu ve Moskova’nın asıl amacının ABD’yi Ortadoğu’da oyalamak olduğunu savunuyor. Bu görüşe göre, Kremlin Tahran’ı tümüyle yanına alarak bir “vekâlet savaşı” yürütmekte, ancak doğrudan askeri angajmana girmekten kaçınmaktadır. Moskova’nın asıl önceliği Ukrayna’dır ve İran’a verdiği destek, taktiksel bir manevradan ibarettir. Ancak bu yorum, iki ülke arasında son yıllarda imzalanan yüzlerce milyar dolarlık enerji ve altyapı anlaşmalarını görmezden gelmektedir. Ayrıca Irakçi’nin “büyük dost” ifadesi, tarafların ilişkiyi kısa vadeli çıkar değil, stratejik ortaklık olarak tanımladığını açıkça göstermektedir.