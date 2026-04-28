BM raporu: Körfez’in savaş faturası 168 milyar dolar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler yetkililerine göre, ABD-İsrail ortak saldırganlığının ilk anlarından itibaren en büyük ekonomik bedeli ödeyenler Körfez ülkeleri oldu. Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin tamamen durması, petrol sanayiinden turizme kadar birçok hayati sektörü felç ederken, BM Kalkınma Programı’nın raporuna göre bölge ekonomilerinin doğrudan kaybı 200 milyar doları aştı. Bunun 103 ila 168 milyar doları doğrudan Körfez ülkelerine ait. Bu devasa tabloya rağmen, Donald Trump yönetimi savaşı tırmandırmaya devam ediyor – ta ki İran Hürmüz’ü yeniden kapayana kadar.

BM raporuna göre, saldırganlığın yol açtığı işsizlik bölge genelinde 3,6 milyon kişiyi buldu. Daha önce yoksullukla mücadele eden bazı ülkelerde bu oran daha da katlanarak arttı. Körfez ülkeleri defalarca hava sahalarını ve sularını Amerikan kuvvetlerine kullandırtmayacaklarını açıklamış olsa da, İran’ın Amerikan üslerine yönelik misillemeleri bu ülkeleri doğrudan etkiledi. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü’nün, savaş masraflarının bir kısmının Körfezli müttefiklere fatura edilip edilmeyeceği sorusuna “Bu mümkün” yanıtı vermesi, Trump’ın bölgeyi nasıl bir “nakit ineği” olarak gördüğünün en somut kanıtıdır.

Üç Faktör: İsrail Baskısı, “Para Kasası” Körfez ve Yenilgiyi Kabullenmeme Sendromu

Trump’ın Körfez’in devasa ekonomik kayıplarını umursamamasının ardında üç temel neden yatıyor. Birincisi ve en önemlisi, İsrail faktörü. Netanyahu yönetimi, Trump’a sürekli olarak “İran’da rejim değişikliği” ve “bölgede kaos” hedeflerini dayatıyor. İki lider arasındaki yakın ilişki, Trump’ın ilk döneminde büyükelçiliği Kudüs’e taşıması ve işgal altındaki Golan’da İsrail egemenliğini tanımasıyla somutlaşmıştı. Bu dönemde ise Netanyahu, 2025 yazında İran’a yapılan saldırıda doğrudan yer aldı. İsrail, emperyalist savaşın perde arkasındaki asıl yönetmen olarak, kendi güvenlik ajandasını Amerikan askerinin kanı ve Körfez’in parasıyla finanse ediyor.

İkinci faktör, Trump’ın Körfez monarşilerine bakış açısıdır. Onun için bu ülkeler, “yağmalanması gereken hazine kasalarından” ibarettir. Bunu defalarca açıkça, hatta diplomatik nezaket sınırlarını zorlayarak ifade etmiştir. Dolayısıyla savaşın faturasının bir kısmını onlara kesmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.

Üçüncü faktör ise psikolojiktir: Trump, İran karşısında yenilgisini kabullenmeyi reddediyor. Bu nedenle, ne Körfez’in ne de tüm dünyanın uğradığı kayıplar umurunda değildir. Tek amacı, kendisine “onurlu bir çıkış” sağlayacak bir senaryo yaratmaktır. Bu saplantının en çarpıcı örneği, Pakistan’daki dolaylı müzakerelerin hemen ardından Trump’ın İran limanlarına abluka emri vermesiydi. İran’ın buna tepkisi ise dünyanın “rahat bir nefes” aldığı anda Hürmüz’ü yeniden kapatmak oldu. Böylece borsalar ve piyasalar yeniden kaosa sürüklendi.

Emperyalist Kibir: Körfez’i “Yak” Fark Etmez

ABD ve İsrail’in İran’ın petrol ve gaz tesislerini vurması, Tahran’ın misilleme olarak Körfez’deki Amerikan petrol çıkarlarını hedef alacağını bilmelerine rağmen gerçekleşti. Bu, Trump’ın Körfez’e gelebilecek her türlü zarara karşı kasıtlı bir duyarsızlık içinde olduğunu kanıtlıyor. Tarihsel olarak, emperyalist güçlerin “müttefiklerini” nasıl feda ettiğinin sayısız örneği vardır. 1990’larda Irak’a uygulanan ve yarım milyon çocuğun ölümüne yol açan ambargo, o dönem ABD’li yetkili Madeleine Albright tarafından “buna değdi” şeklinde savunulmuştu. Bugün de aynı zihniyet, Körfez’in on milyarlarca dolarlık kaybını “stratejik gereklilik” olarak nitelendiriyor.

Zıt Görüş: “Güvenlik Söz Konusu”

Elbette Washington’daki neocon çevreler, savaşın Körfez’e maliyetinin “abartıldığını” ve “bölgesel güvenliğin” bu bedele değdiğini savunuyor. Onlara göre, İran’ın nükleer silaha ulaşması çok daha büyük bir felaket olacaktı. Ancak bu argüman, savaşın başladığı günden bu yana İran’ın ne nükleer programını durdurduğu ne de bölgesel etkisini azalttığı gerçeğini görmezden geliyor. Tam tersine, Tahran bu savaştan çok daha güçlü ve caydırıcı çıktı.

Sonuç: “Washington’un Abası” ve Gelecek

Savaşın en önemli sonuçlarından biri, Körfez ülkelerinin – hem hükümetler hem de halklar – artık şu gerçeği kavramış olmasıdır: Söz konusu İsrail ve onun yayılmacı, saldırgan projeleri olduğunda, tüm Amerikan yönetimleri (hangi parti olursa olsun) Tel Aviv’in yanında yer alacaktır. Bunun bedeli, Körfez’in güvenliği, ekonomik istikrarı ve çıkarları olsa bile.

Peki bu ülkeler, Washington ile ilişkilerini yeniden gözden geçirebilecek mi? Amerikan şirketleri hâlâ enerji projelerinde aynı ayrıcalığa sahip olacak mı? Üç yıl önce Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, dönemin Başkanı Biden’ın Rusya’ya baskı yapmak için petrol fiyatlarını düşürme talebini reddetmesi, bölgede yeni bir sayfa açılacağının sinyalini vermişti. Ancak Trump’ın geri dönüşü, her şeyi değiştirmişe benziyor. Körfez, şimdi bir kez daha “Washington’un abası” altında eziliyor. Bu abanın ne kadar daha taşınacağı ise bölgesel aktörlerin stratejik sabrına bağlı.