Batı'ya güvenin sonu: Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği gerçekçi değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Polonya'da Kiev'i desteklemeye adanan bir konferansta yaptığı konuşmada Ukrayna'nın NATO üyeliğinin şu anda erişime kapalı, AB'ye katılım sürecininse karmaşık ve uzun olduğunu belirtti.

Kubilius, "Gelin gerçekçi olalım. Ukrayna'nın NATO üyeliği şu anda erişime kapalı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik ise hızlı entegrasyonu garanti edemeyen karmaşık bir süreçtir" diye konuştu.

AB Savunma Komiseri, bunun yerine Kiev'e istisna olarak Avrupa iç pazarına tam erişim sağlanmasını ve Ukrayna'nın Avrupa savunma programlarına entegre edilmesini önerdi.

Daha önce AB yetkilileri Ukrayna'nın katılımı için olağandışı kolaylaştırılmış koşullar oluşturulmayacağını defalarca açıklamıştı. Ayrıca Brüksel bu sürecin tamamlanması için herhangi bir tarih beklentisini dile getirmeye de hazır değil.