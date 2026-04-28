ABD'den Pasifik'te bir tekneye saldırı: 3 Ölü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı iddia edilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir"