Rusya’dan İran’a tam destek: Tahran ve Moskova her koşulda ortak olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, İranlı mevkidaşı ile Bişkek’te bir araya gelerek Tahran yönetimine açık bir destek mesajı verdi. Rusya’nın resmi haber ajansı Tass’ın aktardığına göre, Belousov Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen görüşmede İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayinik ile bir araya geldi. Belousov, “Çatışmaların yalnızca diplomatik araçlarla çözülmesini istiyoruz. İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz” ifadelerini kullanırken, İran milletine ve silahlı kuvvetlerine “tüm tehditlerin üstesinden gelmeleri için azim ve cesaret” diledi. Rusya’nın bu durumu çözmek için “mümkün olan her türlü adımı atmaya hazır olduğunu” vurgulayan Belousov, iki ülkenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her koşulda ve her senaryoda birbirine destek olacağının altını çizdi.

İran’ın yalnızlaştırılma çabalarına karşı Moskova’dan diplomatik manivela

Rusya’nın bu açık duruşu, ABD ve müttefiklerinin İran’ı uluslararası sistemde yalnızlaştırma girişimlerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Trump yönetiminin 2018’de JCPOA’dan tek taraflı çekilmesi ve ardından başlattığı ‘maksimum baskı’ kampanyası, Tahran’ı ekonomik ve askerî açıdan köşeye sıkıştırmayı hedefliyordu. Ancak bugün Moskova’dan yükselen ‘egemenlik ve toprak bütünlüğü’ vurgusu, Batı’nın İran’a yönelik ambargolarının ve tehditlerinin ne kadar izole bir proje olduğunu gösteriyor. Rusya’nın İran’ı ‘kardeş millet’ olarak tanımlaması ve ‘her senaryoda’ destek sözü vermesi, sadece diplomatik bir nezaket değil, aynı zamanda emperyalist müdahalecilere karşı stratejik bir cephe inşasıdır. Belousov’un “her türlü adımı atmaya hazırız” çıkışı, askerî işbirliğinin derinleşmesinin de sinyallerini veriyor.

Tarihsel bağlam: Suriye’den Ukrayna’ya süregelen işbirliği

Rusya ile İran arasındaki bu stratejik dayanışma, son yıllardaki ortak askerî saha tecrübesine dayanıyor. Suriye’de Esad rejimini desteklemek üzere ortak operasyonlar yürüten iki ülke, Rusya’nın Ukrayna savaşında İran yapımı Şahid İHA’larını kullanmasıyla savunma sanayii alanında da işbirliğini pekiştirdi. Batılı istihbarat raporları, İran’ın Rusya’ya yüzlerce insansız hava aracı ve balistik füze tedarik ettiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık Moskova, Tahran’a S-400 hava savunma sistemleri ve gelişmiş askerî teknolojiler konusunda destek sağlıyor. İşte bu görüşme, mevcut işbirliğinin daha da kurumsallaşacağının bir işareti. ABD’nin İran’ı tecrit etme stratejisi, böylece sadece başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda Moskova-Tahran eksenini daha da sıkı bir askerî ittifaka dönüştürüyor.

Trump’ın İran politikasının sonuçları: ‘Baskı arttıkça doğuya yönelme hızlanıyor’

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik düşmanca politikaları, bugün gelinen noktanın temel belirleyicisidir. Trump, görev süresi boyunca İran’a yönelik ağır yaptırımlar uygulamış, Kasım Süleymani suikastını gerçekleştirmiş ve İsrail’in bölgedeki saldırganlığına koşulsuz destek vermişti. Ancak bu tedbirler, İran’ı Batı’dan uzaklaştırıp Çin ve Rusya ile daha sıkı bir işbirliğine itmekten başka işe yaramadı. Bugün Rusya’nın İran’a verdiği ‘her koşulda destek’ sözü, aslında Trump’ın ‘maksimum baskı’ politikasının tamamen ters tepmesinin bir sonucudur. ABD içinde bu duruma yönelik eleştiriler de yükseliyor. Demokrat senatörler ve bazı Cumhuriyetçi isimler, Washington’ın İran’ı tecrit etme çabalarının bumerang etkisi yaratarak Moskova-Pekin-Tahran üçgenini güçlendirdiğini dile getiriyor. Emekli diplomatlar, ABD’nin bölgedeki askerî üslerine ve müttefiklerine yönelik tehdidin arttığı uyarısında bulunuyor.

İran’ın yanıtı: Karşılıklı güven ve stratejik sabır

Talayinik ise görüşmede Belousov’a bu fırsat için teşekkür ederek iki ülke arasındaki mevcut işbirliği konularını ele alma imkânı bulduklarını belirtti. İran savunma yetkililerinin bu tarz diplomatik temasları düzenli olarak sürdürmesi, Tahran’ın Batı baskısı altında alternatif ortaklıklar inşa etme stratejisinin bir parçasıdır. Rusya’nın sağladığı bu diplomatik ve askerî destek, İran’ın nükleer müzakerelerdeki pazarlık gücünü de artırıyor. Tahran, artık masada yalnız olmadığını bilerek Batılı güçlere karşı daha dirençli bir pozisyon alabiliyor. Bu durum, ABD’nin dört bir yandan kuşatma altına almaya çalıştığı bir ülkenin tam tersine nasıl daha güçlü ittifaklar kurabildiğinin somut bir örneğidir. Trump’ın ve onun desteklediği İsrail yanlısı politikaların yarattığı bu yeni jeopolitik denklemde, Rusya-İran yakınlaşması, emperyalist kuşatmanın en büyük gediklerinden biri olarak duruyor.