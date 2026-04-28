ABD’li General itiraf etti: Hipersonik silahlara karşı savunmamız yok, stoklar tükeniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mark Berkowitz, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde düzenlenen bir oturumda çarpıcı bir itirafta bulundu: Amerikan ordusu şu anda hipersonik silahlara ve gelişmiş güdümlü füzeler karşı koymak için gerekli donanıma sahip değil. Berkowitz, mevcut kara tabanlı hava savunma sisteminin yalnızca Kuzey Kore’den gelebilecek küçük çaplı saldırılara karşı tasarlandığını belirterek, “Balistik füze saldırılarına karşı yeteneğimiz son derece sınırlıdır” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD ordusunun küresel ölçekte yayılmacı angajmanlarının bedelini gözler önüne seriyor.

İran savaşının gizli maliyeti: Patriot stokları yarı yarıya eridi

Berkowitz’in itirafının hemen arkasındaki en somut veri, ABD’nin İran ile olası bir çatışmada karşılaştığı lojistik felakettir. Yayınlanan raporlara göre, İran ile çatışmanın ilk haftalarında Amerikan güçleri, Patriot füze stoklarının neredeyse yarısını tüketti. Bu durum, Pentagon’un uzun süredir dile getirdiği ‘çok cepheli savaş’ kabusunun artık bir senaryo olmaktan çıkıp somut bir krize dönüştüğünü gösteriyor. Berkowitz ayrıca, “Bu seviyedeki asıl tehdit bizim için Çin’dir” diyerek Washington’un stratejik yönelimini de netleştirdi. İstihbarat raporları, Çin ve Rusya’nın büyük miktarda hipersonik silah stokuna sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Emperyalist yayılmacılığın iflası: Vietnam’dan Ukrayna’ya tükenen cephanelik

ABD’nin bugün geldiği nokta, emperyalist savaş politikalarının kaçınılmaz sonucudur. Soğuk Savaş’tan bu yana Pentagon, Vietnam’da, Irak’ta, Afganistan’da ve son olarak Ukrayna’da milyarlarca dolarlık mühimmatı ‘sonsuz savaşlar’ çarkında harcadı. Ancak hipersonik silahlar alanında Çin ve Rusya’nın elde ettiği hızlı ilerleme, ABD’nin teknolojik üstünlük mitini paramparça etti. Trump yönetiminin İran’a yönelik ‘maksimum baskı’ politikası, sadece bölgesel gerilimi tırmandırmakla kalmadı, aynı zamanda ABD ordusunun kritik mühimmat stoklarını tehlikeli seviyelere düşürdü. Berkowitz’in açıklamaları aslında bir itiraftan fazlasıdır: Bu, ABD’nin aynı anda hem İran’a savaş açacak hem de Çin’i caydıracak kapasiteye sahip olmadığının resmî teyididir.

Trump’ın savaş yanlısı mirası ve ABD içindeki yankılar

Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevi boyunca İran’a yönelik askerî seçenekleri sık sık gündeme getirmiş, Kasım Süleymani suikastıyla da bu eğilimini somutlaştırmıştı. Bugün Pentagon’un stok yetersizliği itirafı, Trump’ın savaş yanlısı politikalarının yol açtığı stratejik boşluğu gözler önüne seriyor. Eski başkanın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve Tahran’a yönelik tehditleri, ABD ordusunu fiili bir savaş hazırlığına sürüklemiş, ancak bu hazırlığın lojistik altyapısı tamamlanmamıştır. ABD içinde bu duruma yönelik eleştiriler yükseliyor. Demokrat senatörler, Beyaz Saray’ı Kongre’yi devre dışı bırakarak ‘hayali savaşlar’ peşinde koşmakla suçlarken, emekli generaller ordunun aşırı yüklenmiş durumuna dikkat çekiyor. Kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların büyük çoğunluğunun yeni bir Ortadoğu savaşına karşı olduğunu gösteriyor. Ancak Trump ve İsrail lobisinin baskısı, Washington’u bölgede yangına körükle gitmeye zorluyor.

Hipersonik silahlar ve yeni güç dengesi

Berkowitz’in itirafının en önemli boyutu, hipersonik silahlar karşısında ABD savunmasının çaresizliğidir. Bu silahlar, geleneksel hava savunma sistemleri tarafından durdurulamayacak kadar hızlı ve manevra kabiliyetine sahiptir. Çin ve Rusya’nın bu alandaki yatırımları, Soğuk Savaş’ın yıldız savaşları dönemini anımsatan yeni bir silahlanma yarışını başlatmıştır. Ancak ABD’nin bu yarışa hazırlıksız yakalanması, on yıllardır süren emperyalist maceralarının faturasının bir cephesidir. Trump’ın görevden ayrılmasına rağmen, mirası Pentagon’un stoklarını tüketmiş, ordunun modernizasyonunu geciktirmiş ve ABD’yi stratejik açıdan daha kırılgan hale getirmiştir. Berkowitz’in ‘Çin ana tehdit’ vurgusu ise Washington’un odağını yeniden Asya’ya çevirme niyetini gösteriyor. Ancak eldeki veriler, ABD’nin hâlihazırda İran gibi ikincil bir cephede bile yeterli mühimmattan yoksun olduğunu ortaya koyarken, bu hedefe ulaşmanın ne kadar gerçekçi olduğu sorgulanmaktadır.