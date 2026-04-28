İşgalci İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Lübnan’a saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine üç ayrı hava saldırısı düzenledi. Hemen ardından, Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi’nde konuşlu İsrail askerleri bölgeye ağır silahlarla yoğun ateş açtı. Saldırı dalgası bununla da sınırlı kalmadı: İsrail savaş uçakları Sur kenti ve çevresinde alçak uçuş gerçekleştirirken, başkent Beyrut ile Dahiye bölgesi üzerinde bir insansız hava aracı tespit edildi. Bu gelişmeler, İsrail’in daha önce ilan edilen ateşkes sürecine rağmen sahadaki ihlallerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Arka plan ve ateşkesin çelişkili seyri

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde çok sayıda beldeyi fiilen işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin ardından bir açıklama yaparak ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını ilan etti. Ancak sahadaki gerçeklik, bu açıklamalarla çelişiyor: Ateşkes kararına rağmen İsrail’in güney Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Emperyalist politikaların bir yansıması: Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteği

Sahadaki ihlallere rağmen Beyaz Saray’ın ateşkes uzatma kararını sadece ‘diplomatik bir başarı’ olarak sunması, uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor. Donald Trump’ın İsrail’e yönelik neredeyse koşulsuz askerî ve siyasi desteği, emperyalist müdahaleciliğin tipik bir örneği olarak tarihe geçiyor. Tıpkı 1982’deki Lübnan işgali sırasında ABD’nin İsrail’i veto şemsiyesiyle koruması ya da 2006 savaşında aynı tutumu sürdürmesi gibi, bugün de Trump yönetimi İsrail’in Lübnan topraklarındaki saldırgan eylemlerine göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda ‘ateşkes’ retoriğiyle fiili bir işgal sürecini meşrulaştırmaya çalışıyor. Bilimsel raporlar ve insan hakları örgütlerinin verileri, İsrail’in kullandığı ağır silahların hedef aldığı bölgelerde sivil altyapıyı hedef aldığını ve orantısız güç kullanımı anlamına geldiğini ortaya koyuyor. Oysa Trump yönetimi, bu bulguları görmezden gelerek İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardımı artırma sinyali veriyor. ABD içinde ise bu tutuma yönelik tepkiler büyüyor; Demokratlar ve bazı bağımsız senatörler, İsrail’in ihlallerine karşı net bir duruş sergilenmemesini sert dille eleştirirken, kamuoyunda düzenlenen çok sayıda gösteri 'Filistin ve Lübnan'da ateşkes, ABD silahlarına dur' talebini yükseltiyor.

Savaş suçu niteliğindeki eylemler ve zıt görüşler

İsrail tarafı saldırıları ‘kendini savunma’ ve ‘Hizbullah’ın roket atışlarını engelleme’ gerekçesiyle açıklarken, uluslararası hukuk uzmanları bu argümanın Batı Şeria ve Gazze’de onlarca yıldır uygulanan işgal politikalarıyla tutarsız olduğunu vurguluyor. Birleşmiş Milletler raporları, sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik alçak uçuşların ve insansız hava araçlarıyla gözetlemenin terör psikolojisi yaratmaktan başka bir işe yaramadığını, bunun Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesine aykırı olduğunu belirtiyor. Dahası, Trump’ın geçici ateşkes uzatma kararı, sahada saldırılar devam ederken İsrail’in yeniden silahlanması ve taktik pozisyonlarını güçlendirmesi için bir zaman kazandırma işlevi görüyor. Bu yöntem, ABD’nin Vietnam’dan Irak’a kadar uzanan ‘sahte barış süreçleri’ geleneğinin bir yansımasıdır: dışarıdan müzakere söylemi, içeriden fiili işgal.