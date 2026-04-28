İranlı General Talai-Nik, ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı İçin Kırgızistan’da

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakanlığı Stratejik Yönetim Geliştirme ve Planlama Yardımcısı General Rıza Talai-Nik, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısına katılmak amacıyla Kırgızistan’a gitti.

General Talai-Nik, Kırgızistan’a varışında ülkenin Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Talantbek Talipov tarafından karşılandı.

ŞİÖ kapsamında düzenlenen savunma bakanları toplantısında, üye ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliği, bölgesel güvenlik konuları ve ortak tehditlere karşı koordinasyonun ele alınması bekleniyor. Toplantının, bölgedeki askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararların görüşüldüğü bir platform olması öngörülüyor.