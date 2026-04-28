İran’ın Türkiye’ye Doğal Gaz İhracatında 2026’da Rekor Artış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın Türkiye’ye doğal gaz ihracatı 2026’nın ilk iki ayında dikkat çekici bir artış gösterdi. Resmî verilere göre, İran’dan Türkiye’ye gönderilen doğal gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,5 kat artarak yaklaşık 1 milyar metreküpe ulaştı.

Enerji kaynaklarına yönelik talebin yükselmesi ve kış koşullarının etkisiyle gerçekleşen bu artış, iki ülke arasındaki enerji ticaretinde yeni bir ivmeye işaret ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda talep seyrine ve teknik kapasite koşullarına bağlı olarak sevkiyatların benzer seviyelerde devam edebileceğini değerlendiriyor.

İran ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan doğal gaz anlaşmaları bulunurken, 2026’nın ilk dönemindeki bu hızlı yükseliş enerji piyasalarında da yakından izleniyor.