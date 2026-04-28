ABD: İran, Hürmüz Boğazı İçin Yeni Kullanım ve Ücretlendirme Planı Sunuyor

28 Nisan 2026 - 15:39
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kullanım şartlarını yeniden tanımlamayı ve geçiş yapan gemilerden ücret almayı içeren yeni bir öneri sunduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir plan geliştirdiğini ve bu planın hem boğazın kullanım koşullarını belirlemeyi hem de geçiş yapan ticari gemilerden ücret alınmasını içerdiğini söyledi.

Rubio, İran’ın bu önerisinin bölgedeki deniz ticaret rotaları açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından kritik bir geçiş noktası olduğunu hatırlatan Rubio, planın uluslararası denizcilik düzeni üzerinde etkiler yaratabileceğine işaret etti.

İran’ın önerisinin ayrıntıları henüz resmen açıklanmazken, bölgedeki aktörlerin gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Önerinin uluslararası hukuk, ticaret güvenliği ve seyrüsefer serbestisi açısından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

