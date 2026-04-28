Çinli Analist Victor Gao: “İran Kendi Savunmasını Yapacak Güçte, Çin’den Askeri Yardım İstemedi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimlerin ve savunma stratejilerinin tartışıldığı bir dönemde, Çinli analist Victor Gao’dan İran’ın askeri gücüne ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Gao, İran’ın sahip olduğu savunma kapasitesinin, dış müdahalelere karşı ülke egemenliğini savunabilecek düzeyde ve “kendi kendine yeten” bir yapıda olduğunu vurguladı.

Tahran’ın savunma doktrinine dikkat çeken Gao, İran’ın Çin’den askeri yardım istediğine dair spekülasyonlara da açıklık getirdi. Analist, İran’ın bugüne kadar Çin’den bu yönde bir talebi olmadığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve ekonomik boyutta ilerlediğini, ancak askeri alanda İran’ın kendi yerli kaynaklarına ve stratejilerine güvendiğini belirtti.

Bu açıklamalar, bölgedeki aktörlerin İran’ın savunma sanayii ve caydırıcılık kapasitesine yönelik bakış açısını yansıtması açısından kritik önem taşıyor. Gao’nun analizi, İran’ın bölgesel güvenliğini sağlamada dış güçlerin doğrudan askeri müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket etme kararlılığını bir kez daha ön plana çıkardı.