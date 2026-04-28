Çin’den Afrika’ya Yeni Ticaret Adımı: 20 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir ticari düzenleme açıkladı. Pekin yönetimi, diplomatik ilişki içerisinde bulunduğu ve “en az gelişmiş ülkeler” kategorisinde olmayan 20 Afrika ülkesinden yapılacak belirli ürün ithalatlarında 1 Mayıs 2026’dan itibaren sıfır gümrük vergisi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Afrika ülkeleriyle ekonomik iş birliğini genişletmeyi, ticaret hacmini artırmayı ve karşılıklı pazar erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi. Programın özellikle tarım ürünleri, bazı sanayi malları ve işlenmiş ürünleri kapsayacağı ifade edildi.

Yeni uygulamanın, Afrika ülkelerinin Çin pazarına daha rekabetçi koşullarda erişim sağlamasına olanak tanıması bekleniyor. Ekonomik uzmanlar, bu adımın iki taraf arasındaki ticari dengenin güçlenmesine ve Afrika ülkelerinin ihracat gelirlerinde artış yaratmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Çin’in bu kararı, son yıllarda Afrika kıtasına yönelik genişletilmiş ekonomik açılım politikalarının yeni bir halkası olarak görülüyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin-Afrika ticaret hacminde yeni bir ivme bekleniyor.