Enerji Krizi Derinleşiyor: Küresel Ekonomiye 1 Trilyon Dolarlık Yük Kapıda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimlerin tetiklediği petrol ve gaz krizi, küresel ekonomik dengeler üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam ediyor. Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle dünya genelinde üretim, ulaşım ve tüketim maliyetlerinin hızla yükseldiği, bunun da küresel ekonomiye 1 trilyon dolara varan ek bir yük getirebileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlara göre, arz güvenliğine yönelik endişeler petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı çekerken, enerji ithalatına bağımlı ülkeler artan faturalarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sanayi, lojistik ve gıda sektörlerinde maliyet artışlarının enflasyon üzerinde ilave baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Öte yandan, küresel enerji devleri yükselen fiyat ortamından önemli kazançlar sağlıyor. Büyük petrol ve gaz şirketleri, son dönem finansal sonuçlarında rekor kârlar açıkladı. Bu durum, bazı ülkelerde “olağanüstü kâr vergisi” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Ekonomistler, krizin uzun sürmesi halinde küresel büyüme hızında yavaşlama, enerji yoksulluğunda artış ve jeopolitik risklerin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin ve alternatif enerji yatırımlarının hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.