ABD’de Benzin Fiyatları 3,5 Yılın Zirvesinde: Galon 4,18 Dolara Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD genelinde benzin fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son verilere göre ülke çapındaki ortalama fiyat, bir hafta içinde 6 sent artarak galon başına 4,18 dolar seviyesine çıktı. Bu fiyat, son olarak Ağustos 2022’de görülmüş ve o dönem enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle rekor seviyelere yaklaşmıştı.

Uzmanlar, fiyat artışında küresel petrol piyasalarındaki gerilimler, tedarik zincirindeki aksamalar ve bazı rafinerilerdeki bakım çalışmaları gibi etkenlerin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yaz sezonuna doğru yaklaşıldığı için talepte görülen artışın da fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor.

Bazı eyaletlerde fiyatlar ulusal ortalamanın daha da üzerine çıkmış durumda. Kaliforniya’da galon fiyatı 5 doların üzerinde seyrederken, Ortabatı ve Güney eyaletlerinde artışın daha sınırlı olduğu bildiriliyor.

Ekonomistler, sürecin devamı halinde tüketim harcamaları ve lojistik maliyetler üzerinde baskının artabileceğini, bunun da genel enflasyon görünümünü etkileyebileceğini değerlendiriyor.