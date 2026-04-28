Almanya’da Doğum Sayısı 79 Yılın En Düşük Seviyesinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’da demografik gerileme hız kazanıyor. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından paylaşılan son verilere göre, 2025 yılında ülkede doğan bebek sayısı 654 bin 300 olarak kaydedildi. Bu rakam, İkinci Dünya Savaşı sonrası yıl olan 1946’dan bu yana görülen en düşük doğum sayısı olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, doğum oranlarındaki düşüşün temel sebepleri arasında yüksek yaşam maliyetleri, aile kurma yaşının giderek yükselmesi, ekonomik belirsizlikler ve genç nüfusun çocuk sahibi olma kararını ertelemesi gibi faktörlerin yer aldığını belirtiyor. Ayrıca pandemi sonrası dönemde yaşanan demografik dalgalanmaların etkilerinin de hâlâ sürdüğü ifade ediliyor.

Doğum sayılarındaki bu gerileme, Almanya’nın gelecekteki iş gücü yapısı, sosyal güvenlik sistemi ve yaşlanan nüfus dinamikleri açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Demografi uzmanları, ülkede sürdürülebilir bir nüfus yapısının korunabilmesi için uzun vadeli sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Destatis, 2026 yılı verilerinin bahar döneminde açıklanacağını ve eğilimin benzer şekilde devam etmesi halinde Almanya’nın tarihsel demografik dönüşümünde kritik bir eşik daha aşılabileceğini belirtti.