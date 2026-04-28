Pentagon’dan Donanma Hamlesi: Savaş Gemisi Üretimi Asya’ya Kayabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanmanın modernizasyonu ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla dikkat çekici bir adımı masaya yatırdı. 2027 mali yılı bütçe taslağı kapsamında, bazı savaş gemilerinin tasarım ve inşa süreçlerinin Japonya ile Güney Kore’deki tersanelere devredilmesi ihtimali üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Savunma yetkilileri, ABD’deki tersanelerin yoğunluk, artan maliyetler ve teslimat gecikmeleri nedeniyle zorlandığını, bu durumun donanmanın yenilenme takvimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Japonya ve Güney Kore’nin ise ileri gemi inşa teknolojileri, yüksek üretim kapasitesi ve askeri denizcilik alanındaki tecrübeleriyle öne çıktığı ifade ediliyor.

Olası planın, özellikle destroyer ve destek gemileri gibi belirli platformlarla sınırlı kalabileceği, nükleer tahrikli savaş gemilerinin ise ABD içinde üretilmeye devam edeceği kaydediliyor. Pentagon kaynakları, bu seçeneğin hem maliyetleri düşürmeyi hem de Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklerle savunma iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguluyor.

Bütçe taslağının Kongre’ye sunulmasının ardından, söz konusu önerinin siyasi ve hukuki boyutlarıyla kapsamlı bir tartışma sürecine girmesi bekleniyor. ABD Donanması’nın uzun vadeli gemi inşa stratejisinde bu adımın kritik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.