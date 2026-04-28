Vance’ten Pentagon’a Kapalı Oturumda Zor Sorular

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi içinde İran’daki savaşın gidişatına dair değerlendirmeler tartışma konusu oldu. Washington’daki kaynaklara göre, Başkan Yardımcısı JD Vance, Pentagon yetkililerinin son haftalarda sunduğu kapalı brifinglerde aktarılan askeri tabloya ihtiyatla yaklaştı.

Vance’in özellikle mühimmat ve kritik askeri stokların durumu, operasyonların sürdürülebilirliği ve sahadaki ilerlemeye ilişkin sunulan verilerin gerçekliği konusunda ayrıntılı sorular yönelttiği aktarıldı. Başkan Yardımcısının, kamuoyuna yapılan açıklamalarla kapalı oturumlarda paylaşılan değerlendirmeler arasındaki olası farklara dikkat çektiği öne sürüldü.

Pentagon yetkililerinin ise operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini ve lojistik kapasitenin kontrol altında olduğunu savunduğu belirtildi. Ancak artan maliyetler, savunma sanayi üretim temposu ve bölgesel riskler, yönetim içindeki değerlendirmelerin daha temkinli yapılmasına yol açıyor.

Söz konusu görüş ayrılıklarının, 2027 mali yılı savunma bütçesi görüşmeleri öncesinde stratejik önceliklerin yeniden gözden geçirilmesine neden olabileceği ifade ediliyor. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Washington kulislerinde savaşın seyri ve uzun vadeli mali yükü konusunda daha kapsamlı bir iç değerlendirme sürecinin başladığı konuşuluyor.