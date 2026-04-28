İsrail’den Sert Mesaj: Katz, Hizbullah ve Lübnan Liderlerini Açıkça Tehdit Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim yeni bir açıklamayla yeniden tırmandı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı son değerlendirmede hem Hizbullah’ın ikinci ismi Naim Kasım’ı hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun’u doğrudan hedef alarak uyarılarda bulundu.

Katz’ın açıklamalarında, Hizbullah’ın sınır hattındaki faaliyetlerinin İsrail için kabul edilemez olduğu ve mevcut çatışma ortamının “Lübnan’ın geleceğini tehlikeye attığı” yönünde ifadeler kullandığı bildirildi. Savunma Bakanı ayrıca, örgütün üst düzey yöneticilerinin “yanlış bir hesaplamanın bedelini ağır ödeyebileceğini” dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun’a yönelik çıkışı ise bölgedeki tansiyonu daha da artırdı. Katz’ın, Beyrut yönetiminin Hizbullah üzerindeki kontrol zayıflığının “Lübnan devletini ciddi sonuçlarla karşı karşıya bırakabileceğini” savunduğu aktarıldı.

Açıklamalar, uzun süredir hassas seyreden İsrail–Lübnan hattında yeni bir gerilim başlığı olarak görülüyor. Bölgesel analistler, her iki tarafın söylemlerinin sertleşmesinin sınır hattındaki tansiyonu yükseltebileceği ve diplomatik çabaların önümüzdeki günlerde daha kritik bir hâl alabileceğini belirtiyor.

İsrail hükümeti, son haftalarda Hizbullah’ın faaliyetlerine yönelik güvenlik uyarılarını artırmıştı. Lübnan tarafından ise henüz resmi bir yanıt gelmiş değil.