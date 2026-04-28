NATO’dan Kritik Takvim Hamlesi: Liderler Zirvesi İki Yıla Çıkabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO içinde zirve takvimiyle ilgili önemli bir değişiklik tartışılıyor. İttifak kaynaklarına göre, Washington yönetimiyle yaşanabilecek diplomatik gerginliklerin önüne geçmek amacıyla yıllardır her yıl düzenlenen NATO liderler zirvelerinin iki yılda bir yapılması gündeme alındı. Bu çerçevede, 2028 için planlanan zirvenin de iptal edilmesi seçeneği masada.

Yetkililer, olası takvim değişikliğinin hem hazırlık süreçlerini sadeleştirmek hem de yüksek düzeyli toplantılarda yaşanabilecek siyasi sürtüşmeleri minimize etmek amacıyla değerlendirildiğini belirtiyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki döneminde yaşanan tartışmaların, ittifak içinde diplomatik hassasiyeti artırdığı ifade ediliyor.

Brüksel’de yapılan iç toplantılarda, zirvelerin daha seyrek düzenlenmesinin NATO’nun operasyonel çalışmalarını etkilemeyeceği, ancak liderler düzeyindeki tansiyonu düşürebileceği görüşü öne çıkıyor. Buna karşın bazı üye ülkeler, yılda bir kez yapılan zirvelerin ittifakın birlik mesajı açısından kritik olduğunu savunuyor.

NATO’nun nihai kararını yıl boyunca sürecek teknik ve diplomatik değerlendirmelerin ardından açıklaması bekleniyor. Olası takvim değişikliği, ittifakın gelecek yıllardaki siyasi işleyişinde önemli bir dönüşüm anlamına gelebilir.