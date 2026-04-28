ABD’de Düşük Maliyetli Havayolları Krizde: Kurtarma Paketi Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de düşük maliyetli havayolu sektörü ciddi bir finansal baskıyla karşı karşıya. Son dönemde hızla yükselen jet yakıtı fiyatları, pandemi sonrası biriken borçlar ve operasyon maliyetlerindeki artış, birçok şirketin bilançosunu zorlamaya başladı.

Sektör kaynaklarına göre bazı havayolu şirketleri nakit akışında ciddi sıkıntılar yaşarken, iflas koruması başvurusu ihtimali de gündeme gelmiş durumda. Özellikle iç hatlarda yoğun rekabetle faaliyet gösteren düşük maliyetli taşıyıcıların, artan maliyetleri bilet fiyatlarına tam olarak yansıtmakta zorlandığı belirtiliyor.

Washington’da ise sektörün olası bir zincirleme krizle karşılaşmasını önlemek amacıyla çeşitli senaryolar tartışılıyor. Hükümet içinde, kredi garantileri, vergi kolaylıkları veya geçici finansman desteklerini içerebilecek bir kurtarma paketi üzerinde ön değerlendirmelerin yapıldığı ifade ediliyor.

Ekonomistler, düşük maliyetli havayollarının ABD iç hat taşımacılığında önemli bir paya sahip olduğunu ve sektörün ciddi bir darbe almasının hem istihdam hem de ulaşım maliyetleri üzerinde geniş etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine yetkililerinin önümüzdeki haftalarda sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak finansal tabloyu daha ayrıntılı değerlendirmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından hükümetin olası destek mekanizmalarına ilişkin daha somut adımlar atabileceği belirtiliyor.