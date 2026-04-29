Hizbullah’tan ateşkes ihlallerine sert misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ı, İsrail ordusunun güneydeki ateşkesi sistematik şekilde ihlal ederek evleri yıkmaya ve sivilleri hedef almaya devam etmesi üzerine üç ayrı noktada intihar dronlarıyla karşılık verdi.

Öğle saatlerinde Bint Cibeyl bölgesinde bir askeri bordozer, El Kantara bölgesinde bir asker toplanma merkezi ve bir Merkava tankı doğrudan vurulurken, İsrail tarafı da saldırıları doğrulamak zorunda kaldı. Bu gelişmeler, 4 Nisan’da varılan ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını, işgalci rejimin güney Lübnan’daki tahribat operasyonlarını durdurmadığını gösteriyor.

Gelişme ve Eleştirel Analiz: Hizbullah’ın askeri medya ofisi tarafından yapılan üç ayrı açıklamaya göre, direniş savaşçıları saat 13:00’te Bint Cibeyl kentinde “bir askeri bordozeri” , hemen ardından El Kantara bölgesinde bir “asker toplanma merkezini” , saat 14:00’de ise aynı bölgede bir “Merkava tankını” intihar dronlarıyla hedef aldı. Açıklamalarda, operasyonların “Lübnan ve halkını savunmak, işgalci düşmanın ateşkes ihlallerine ve güneydeki evlerin yıkımına karşı” gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail ordusu sözcüsü ise daha sonra yaptığı açıklamada, güney Lübnan’da Hizbullah’ın insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini dolaylı olarak kabul etti. Bu durum, emperyalist güçlerin bölgede kurmaya çalıştığı “yeni düzenin” ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zira Washington’ın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğini arkasına alan İsrail, ateşkesi kendi lehine tek taraflı olarak yeniden tanımlamaya kalkışmakta, Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe saymaktadır. Oysa Hizbullah’ın bu anlık ve etkili yanıtı, “düşmanın her ihlalinin bir bedeli olacağı” mesajını en somut şekilde vermektedir.

4 Nisan 2026’da imzalanan ateşkes, onlarca gün süren yıkıcı çatışmaların ardından gelmişti. Ancak İsrail ordusu, anlaşmanın hemen ardından “sınırlı operasyonlar” bahanesiyle sınıra yakın noktalarda evleri dinamitlemeye, tarım arazilerini buldozerlerle düzlemeye başladı. Resmî rakamlara göre, ateşkesin ilk 20 gününde yalnızca Bint Cibeyl ve çevresindeki 17 köyde yüzlerce ev kullanılamaz hale getirildi.

Bu taktik, işgalci rejimin 2006 savaşından bu yana uyguladığı “cezalandırma stratejisinin” bir parçasıdır: Sivil yerleşimleri hedef alarak halkı bölgeden göçe zorlamak ve kalıcı bir tampon bölge yaratmak. Ne var ki bu plan, Hizbullah’ın hem askeri hem de siyasi varlığını güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır. Direnç ekseni içindeki İran’ın balistik füze programı, Hizbullah’ın hassas güdümlü füzeleri ve sahada edindiği insansız hava aracı tecrübesi, İsrail’in “mutlak güvenlik” doktrinini paramparça etmektedir.

Trump yönetimi boyunca İsrail’e verilen koşulsuz desteğe rağmen, Beyaz Saray’ın savaşı genişletme korkusu ve Pentagon’un kendi iç raporlarındaki çekinceler, emperyalist ittifakın aslında ne kadar sınırlı bir hareket alanına sahip olduğunu göstermektedir. Öyle ki, İşgal rejiminin en yakın müttefiki ABD’de bile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, “İsrail’in ateşkes ihlallerinin kontrolden çıkabileceği” yönünde endişeler taşıdığı bilinmektedir.