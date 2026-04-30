Galibaf: Deniz ablukası ve iç ayrıştırmayla İran’ı teslim almaya çalışıyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yayımlanan bir ses kaydında ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın perde arkasını ve yeni hesaplarını anlattı. Kalibaf, “Düşman, ilk günden itibaren lider suikastı ve komutanları ortadan kaldırarak 3 günde işi bitirmeyi planlıyordu, ancak başarısız oldu” dedi.

Başarısız planların perde arkası: Lider suikastından “Tabas 2”ye

Kalibaf, düşmanın İran’a karşı uyguladığı ardışık stratejileri tek tek sıraladı: Lider ve komutanlara suikast, füze sistemini çökertme girişimi, “Venezuela modeli” (ekonomik çöküş ve sokak olayları), batıdan ayrılıkçıları aktive etme, güvenlik üslerini vurma, “Çarşamba Ateşi”nde darbe planı ve son olarak İsfahan’da ülkeye asker sokma girişimi – ki bu sonuncusu “Tabas 2” olarak tarihe geçen bir fiyaskoyla sonuçlandı.

Kalibaf’a göre düşmanın tüm bu planları, “tek bir ülkeyi bile yıkabilecek kapasitedeydi, ancak İran halkının birlik ve beraberliği sayesinde hepsi başarısızlığa uğradı.”

Yeni plan: Deniz ablukası ve iç ayrıştırma

Meclis Başkanı, düşmanın şimdi yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti: “Deniz ablukası, medya manipülasyonu, ekonomik baskı ve iç ayrıştırma.” Kalibaf, Trump’ın doğrudan “ulusu radikal ve ılımlı olarak ikiye ayırdığını” ve hemen ardından deniz ablukasından söz ettiğini vurguladı. “Trump, İran’ı ekonomik baskı ve iç çekişmeler yoluyla teslim almayı hedefliyor” dedi.

Tarihin tekrarı: Irak ambargosundan ders alınmadı

Kalibaf’ın işaret ettiği bu yeni plan, aslında ABD emperyalizminin klasik yöntemidir: Hedef ülkeyi uluslararası camiadan tecrit et, limanlarını kilitle, medya üzerinden kutuplaştır ve sonra iç savaşa sürükle. 1990’larda Irak’a uygulanan abluka yüzbinlerce çocuğun ölümüne yol açmış ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirilmişti. Bugün Trump’ın İran’a uygulamaya çalıştığı strateji, aynı suçun bir tekrarıdır.

Kalibaf’tan çözüm reçetesi: Birlik ve lider etrafında kenetlenme

Kalibaf, yeni düşman planına karşı tek çözümün “birlik” olduğunu söyledi: “Bugüne kadar tüm düşman planlarını bozan şey, toplumsal uyum ve aktif halk katılımıydı. Yeni plana karşı da tek şey budur.” Kalibaf, ayrıştırıcı her adımın “doğrudan düşmanın planının bir parçası olduğu” uyarısında bulundu.

“Biz liderimizin emrinde birleşmiş durumdayız”

Meclis Başkanı, askeri ve siyasi yetkililer arasında tam bir birlik olduğunu belirterek, “Hepimiz liderimizin emrine tabiyiz. O bizim velayetimizdir” dedi. Kalibaf, halka güvendiğini ve bu savaştan “parlak bir zaferle” çıkacaklarını müjdeledi.

ABD içinden Trump’a eleştiriler: “Yeni bir Irak bataklığına sürükleniyorsunuz”

Trump’ın bu planı, kendi ülkesinde de sorgulanıyor. Demokratlar, “Trump yıllar sonra Irak’ta olduğu gibi İran’da da yeni bir bataklığa saplanmış durumda” derken, eski istihbarat yetkilileri “Deniz ablukası sivilleri hedef alan bir savaş suçudur” uyarısında bulunuyor. Kalibaf’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın iç ayrıştırma politikasının farkında olunduğunu ve bu tuzağa düşülmeyeceğini gösteriyor.