Reuters: Beyaz Saray savaştan çıkış arıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters haber ajansına göre, ABD istihbarat teşkilatları, Başkan Trump’ın İran’a karşı başlattığı savaştan “tek taraflı zafer ilan ederek” çekilme senaryolarını masaya yatırıyor. Bu gelişme, Beyaz Saray’ın artık “siyasi bir yük” haline gelen savaştan bir çıkış yolu aradığının en somut göstergesi.

İki senaryo, iki çıkmaz

Reuters’in üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, istihbarat teşkilatları iki ayrı senaryoyu inceliyor:

Senaryo 1: Trump zafer ilan eder ve ABD bölgedeki asker sayısını azaltırsa, İran bunu kendi kazanımı olarak görecek.

Senaryo 2: Trump zafer ilan eder ancak askeri varlığını korursa, İran bunu sadece bir müzakere taktiği olarak algılayacak ve savaşın sona erdiğine inanmayacak.

Her iki senaryoda da Beyaz Saray’ın “zafer” propagandasının inandırıcı olmadığı ve İran’ın tavrını değiştirmediği ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum, Washington’un savaşı başlattığı gibi bitiremeyeceğinin kanıtıdır.

Savaş ABD’de derinden sevilmiyor: Anketler çarpıcı

Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece yüzde 26’sı İran’a karşı yürütülen askeri kampanyanın “maliyetlerine değdiğini” düşünüyor. Sadece yüzde 25’i bu savaşın “ABD’yi daha güvenli hale getirdiğine” inanıyor. Bu rakamlar, savaşın Amerikan halkı nezdindeki popülaritesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.

Ara seçimler öncesinde bu durum, Trump ve Cumhuriyetçi Parti için ağır bir siyasi yük anlamına geliyor.

Trump savaşın siyasi bedelinin farkında

Habere göre, Beyaz Saray’daki tartışmalara yakın üç kaynak, Trump’ın kendisi ve partisinin ödediği siyasi bedelin tamamen farkında olduğunu belirtiyor. Beyaz Saray’dan bir yetkili, başkan üzerindeki “iç baskının çok ağır” olduğunu söyledi. Bu baskı, Trump’ı savaşı bitirmek için bir çıkış yolu aramaya zorluyor.

Kara işgali ihtimali azalıyor: Çıkış aranıyor

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, “birkaç hafta öncesine göre kara işgali gibi en iddialı seçeneklerin artık daha az olası görünmesi.” Bu durum, Beyaz Saray’ın daha fazla tırmanıştan kaçınma ve bir çıkış yolu bulma isteğini gösteriyor. Ancak emperyalist savaşların doğası gereği, “onurlu çıkış” diye bir şey yoktur; ya bataklıkta saplanıp kalınır ya da geri çekilme itiraf edilir.

İran ateşkesi yeniden silahlanmak için kullanıyor

ABD’li bir yetkiliye göre İran, mevcut ateşkes dönemini “fırlatma rampaları, mühimmat, İHA’lar ve savaşın ilk haftalarında toprağa gömülü diğer teçhizatı çıkarmak” için kullanıyor. Habere göre, “Tam teşekküllü bir savaşı yeniden başlatmanın taktik maliyeti artık ateşkesin ilk günlerine göre çok daha yüksek.” Yani Beyaz Saray ne kadar beklerse, İran o kadar güçlenecek.

ABD emperyalizminin çıkmazı: Ya yenilgiyi kabul et ya da daha derine bat

Tüm bu gelişmeler, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne kadar çıkmazda olduğunu gösteriyor. Trump, savaşı “hızlı ve ezici zafer” propagandasıyla başlatmıştı; oysa bugün geldiği noktada, ne “zafer” mümkün ne de “çekilme” onurlu. ABD içindeki kitlesel protestolar ve düşen anket rakamları, bu savaşın artık Beyaz Saray için bir “siyasi intihar” olduğunu gösteriyor.