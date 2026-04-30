Hürmüz’de Yeni Dönem: Artan İran Etkisi Ülkeleri Doğrudan Temasa Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’nda son dönemde yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler açısından yeni bir jeopolitik tablo ortaya çıkardı. Bölgedeki deniz trafiği üzerinde kritik role sahip olan İran’ın etkisinin artması, özellikle ticaret ve enerji taşımacılığı için söz konusu boğaza bağımlı ülkelerin Tahran’la doğrudan temasa yönelmesine neden oluyor.

Bölge kaynakları, İran’ın hem askeri hem de diplomatik alanda daha görünür hale gelen faaliyetlerinin Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve güvenlik düzenlemeleri üzerinde belirleyici etkiler yarattığını aktarıyor. Bu durum, deniz taşımacılığı yapan ülkelerin seyrüsefer güvenliği, yeni prosedürler ve bölgesel koordinasyon konularında İran’la istişare kanallarını genişletmesine yol açtı.

Uzmanlar, boğazdaki mevcut durumun yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve lojistik boyutlarıyla da uluslararası gündemi yakından etkilediğini belirtiyor. Bölgeyle doğrudan bağlantısı olan bazı ülkelerin, ticari gemilerin güvenliği, denetim süreçleri ve olası yeni düzenlemeler konusunda Tahran’la “zorunlu diplomasi” dönemine girdiği ifade ediliyor.

Jeopolitik gözlemciler, Hürmüz Boğazı’ndaki bu yeni denklemin önümüzdeki dönemde hem bölgesel ilişkilerde hem de küresel enerji akışında belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.