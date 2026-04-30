Nebih Berri’den Acil Çağrı: “İsrail’in Güney Lübnan Saldırıları Durdurulmalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarının artmasına tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Berri, söz konusu saldırıların durdurulması için diplomatik ve siyasi girişimlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, Lübnan’ın egemenliğinin ve güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Berri, devletin tüm yetkili kurumlarını da harekete geçmeye davet etti. Berri, uluslararası aktörlerin İsrail üzerinde baskı kurarak saldırıların sona ermesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Lübnanlı yetkililer, son dönemde güney bölgelerinde yaşanan gerilimin sivil yerleşim alanlarını da etkilediğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmelerin hem güvenlik hem de insani açıdan ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiliyor.

Gözlemciler ise İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında yaşanan gerilimin bölgesel dengeler açısından hassas bir sürece işaret ettiğini ve uluslararası diplomatik girişimlerin önem kazandığını değerlendiriyor.