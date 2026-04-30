ABD’li Senatörlerden Teknoloji Devlerine Güvenlik Sorusu: Çin Bağlantılı Çalışanlar İnceleme Altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de bazı senatörler, ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerine yönelik güvenlik kaygılarını gündeme taşıdı. Google, Microsoft ve OpenAI’ın da aralarında bulunduğu şirketlere gönderilen mektuplarda, Çin ile bağlantısı bulunan çalışanların kritik verilere erişimi konusunda hangi önlemlerin alındığı soruldu.

Senatörler, özellikle yapay zekâ geliştirme süreçleri, bulut altyapıları ve hassas veri işleme sistemleri gibi alanlarda çalışan personelin güvenlik taramalarına tabi tutulup tutulmadığına ilişkin bilgi talep etti. Mektuplarda, bu tür çalışanların şirket içi sistemlerde hangi düzeyde erişim yetkisine sahip olduğu ve bu erişimlerin nasıl denetlendiği de sorular arasında yer aldı.

ABD’de son yıllarda teknoloji ve ulusal güvenlik konularının daha fazla iç içe geçmesi, özellikle yapay zekâ ve veri altyapıları alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinde siyasi ve kurumsal denetimi artırmış durumda. Senatörler, kritik teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde veri güvenliğinin korunmasının ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Teknoloji şirketlerinin ise söz konusu mektuplara verecekleri yanıtların, ABD’de teknoloji sektörü ile hükümet arasındaki güvenlik ve veri koruma tartışmalarının seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel teknoloji rekabetinin yoğunlaştığı bir dönemde, çalışan erişimleri ve veri güvenliği konularının daha sık gündeme gelebileceğini belirtiyor.