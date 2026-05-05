İran’dan Hürmüz’de ‘her senaryoya hazırız’ mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı üst düzey bir askeri kaynak, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda her türlü senaryoya karşı tam donanımlı olduğunu belirterek, ABD’nin bölgedeki düşmanca eylemlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tesnim Haber Ajansı’na konuşan ve adının gizli tutulmasını talep eden kaynak, “Amerikalılar, İran’ın Trump ve ABD güçlerine zorbalık yapma izni vermeyeceğini biliyor” dedi. Kaynak, İranlı birliklerin bazı ABD savaş gemilerine yönelik ilk atışlarını hatırlatarak, “İran Silahlı Kuvvetleri, 40 günlük savaşta olduğu gibi ABD savaş gemilerine geçiş izni vermeyecektir. Hürmüz Boğazı’ndaki her türlü geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan gerçekleştirilemeyecektir” uyarısında bulundu.

Askeri kaynak, tüm gemilere 40 günlük savaşın derslerinden ibret almaları çağrısı yaparak, “Amerikalıların aptallığının bedelini ödemeyin” ifadelerini kullandı. Ayrıca İran’ın, ABD savaş gemilerine ateş açmanın ötesinde, ihtiyaç halinde devreye sokmak üzere hazırladığı başka senaryoların da bulunduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker konuşlandıracağını duyurmasının ve Trump yönetiminin Hürmüz’ü “insani” gerekçelerle açma sözü vermesinin hemen ardından geldi.

Uzmanlara göre İran’ın “her senaryoya hazırız” çıkışı, Washington’ın “masum ülkelerin gemilerini kurtarma” söyleminin arkasındaki askerî niyete karşı verilmiş net bir caydırıcılık mesajıdır. Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, şimdi aynı ismin “insani operasyon” söylemiyle bölgeye savaş gemileri göndermesinin çelişkisi ortada duruyor. Nitekim ABD içinde Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe yönelik tepkiler büyürken, Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı son bir yılda ciddi biçimde geriledi. Bu durum, Trump’ın savaş yanlısı politikalarının kendi tabanında bile karşılık bulmadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Tarihsel açıdan bakıldığında, ABD’nin “özgürlük” ve “insani müdahale” sloganlarıyla başlattığı operasyonların Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım ve kaosla sonuçlandığı biliniyor. İranlı askeri kaynağın “40 günlük savaşın dersleri” vurgusu, İran’ın bu kez benzer bir senaryoya izin vermeyeceğinin ve emperyalist güçlerin bölgedeki hesaplarını altüst ettiğinin bir ifadesi. İran Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce ABD destroyerlerinin boğaza girişini “kesin ve hızlı ihtar”la engellediği hatırlatılırsa, bu yeni açıklamaların boğazdaki gerilimi daha da tırmandırdığı görülüyor.

Askeri kaynağın “başka senaryolar da hazırladık” sözü, İran’ın caydırıcılığının sadece doğrudan ateş gücüyle sınırlı olmadığını, çok katmanlı bir savunma stratejisinin devrede olduğunu gösteriyor. Bu strateji, Hürmüz’deki krizi askerî bir çatışma olmaktan çıkarıp diplomatik ve jeopolitik bir üstünlük mücadelesine dönüştürmüş durumda. İran’ın artık uluslararası hukuka ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak egemenlik haklarını savunduğu gerçeği, ABD gibi sözleşmeyi imzalamamış bir ülkeyi diplomatik olarak zor bir konuma sokuyor.