İran Donanması operasyonları doğruladı: Amerikan gemisi vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Donanması, Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya çalışan ABD savaş gemilerine yönelik olarak seyir füzeleri, insansız hava araçlarıve roketlerle uyarı ateşi açtı. Basra Körfezi’ndeki bu kilit su yolundaİran’ın kontrolüne meydan okuma girişimi olarak nitelendirilen olayda,ABD gemilerinin önce transponderlerini kapatıp “karanlık mod”da ilerlemeyeçalıştığı, ardından radarlarını yeniden aktif hale getirdiği belirtildi.İran Donanması’ndan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin daha önce yapılanuyarılara aldırış etmemesi üzerine “saldırgan gemilerin yakınında uyarı ateşiaçıldığı” ifade edilirken, “Bu tür eylemlerin sorumluluğu ve tehlikeli sonuçlarıdüşman düşmana aittir” denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaşanan olayın ardındanherhangi bir ABD gemisinin vurulduğu iddiasını reddederken,Başkan Donald Trump daha önce ABD ordusuna, iki aydan uzun süredir bölgesularında mahsur kalan ticari gemilerin geçişini sağlamak ve İran’ınboğaz üzerindeki kontrolünü kırmak için bir operasyon başlatma emri verdiğiniaçıklamıştı. Uzmanlara göre “karanlık mod”da yaklaşma girişimi,Washington’ın “Özgürlük Projesi” adıyla duyurduğu insani söylemlerin aksine,askerî bir provokasyon olarak okunmalıdır. Zira Trump, geçmişte BasraKörfezi’nde tankerlerin durdurulmasını “korsanlık” olarak nitelendirip“korsan gibiyiz” demişti; şimdi aynı isim “insani müdahale” sloganıyla bölgeyesavaş gemileri gönderirken kendi geçmiş sözleriyle çelişmektedir.

Akademisyenler, ABD’nin “özgürlük”, “insani müdahale” ve “denizgüvenliği” adı altında başlattığı operasyonların tarihsel olarak Irak,Afganistan ve Libya’da yıkım ve kaosla sonuçlandığını hatırlatıyor. İran’aait resmî verilere göre, iki aydır süren abluka nedeniyle her iki taraftayaklaşık 3 bin gemi ve 20 bin denizci mahsur kalırken, küresel petrolfiyatları varil başına 100 dolar sınırını aştı ve Dünya Bankası’na göre2026 yılında enerji maliyetlerinde yüzde 24’lük bir artış bekleniyor.İran, boğazı yeniden açmaya ancak ABD ve İsrail rejiminin saldırganlığınıkapsamlı biçimde sonlandırması ve İran’ın bölgedeki deniz ticaretine yönelikablukayı kaldırması halinde hazır olduğunu vurguluyor.

Tahran’ın bu caydırıcı duruşunun arkasında, Meclis’te görüşülen“Hürmüz Boğazı’nın Yönetimine İlişkin Stratejik Eylem Planı” da yeralıyor. On iki maddelik bu yasa tasarısı, İsrail ve ABD gemilerine geçişyasağı getirirken, diğer tüm gemilerden İran riyali cinsinden transitücreti alınmasını öngörüyor. Plan aynı zamanda savaştan zarar gören ülkelerintazminat ödemeden boğazdan geçiş yapamayacağını hükme bağlıyor. İranlı yetkililer,bu yasal düzenlemenin uluslararası hukuka (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi) dayandığınıve boğazın eski haline asla dönmeyeceğini defalarca vurguladı.

Öte yandan Trump’ın İsrail’e koşulsuz verdiği destek Washington içinde giderek daha fazla sorgulanıyor. Kısa süre önce yapılan bir ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye gerilerken, Senato’da Demokratların İsrail’e askerî yardımı engelleme yönündeki çabaları da dikkat çekiyor. İsrail rejiminin eski İran masası şefi Dennis Citronowicz’in “Coğrafya yenilmez. Tahran’la koordinasyon olmadan Hürmüz’ü açmak gerçek dışıdır” uyarısı, Washington’ın “askerî çözüm” hevesinin ne kadar havada kaldığını gözler önüne seriyor.

Bu gelişmeler ışığında İran, boğazın güneyinde Mübarek Dağı ile Füceyre arasında ve batısında Kaşm Adası ile Ümmü’l-Kayveyn arasında yeni güvenlik sınırları da ilan ederek egemenlik iddiasını koordinatlarla somutlaştırmıştır. Hürmüz Boğazı’nda artık yalnızca İran’ın izniyle ve belirlediği kurallar çerçevesinde geçiş yapılabileceği kesinleşirken, tüm dünya enerji arzının bu can damarında yeni bir dönemin başladığına tanıklık ediyor.