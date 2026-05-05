Dünya basını savaşı nasıl okuyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askerî saldırganlığın üzerinden aylar geçerken, savaşın başındaki “hızlı zafer” senaryolarının tamamen çöktüğü, aksine Washington ve Tel Aviv’in derin bir stratejik açmaza sürüklendiği dünya basınında giderek daha fazla dile getiriliyor. Saldırganların ilan ettiği hiçbir hedefe ulaşılamazken, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde tesis ettiği fiili kontrol, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası güç dengelerini kökten değiştirmiş durumda.

Ateşkesin iki kez uzatılmasına rağmen, kalıcı bir çözümden söz edilmiyor; zira emperyalist ittifak ne savaşı kazanabilmekte ne de aşağılayıcı bir geri çekilmeyi kabullenebilmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşları, bu çıkmazı farklı açılardan ele alırken, ortaya çıkan tablo, çok kutuplu dünya düzenine geçişin en somut göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Batı Basını: İttifak İçinde Görüş Ayrılıkları ve “Özgürlük Projesi” Şaşkınlığı

Washington Enstitüsü tarafından yapılan bir analiz, Çin ve Rusya’nın savaşa yaklaşımındaki farklılıklara dikkat çekiyor. Her iki ülke de başından beri İran’a siyasi destek vermiş, ABD ve İsrail saldırılarını uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamış olsa da, Moskova’nın çok daha sert ve doğrudan bir üslup benimsediği, Pekin’in ise daha temkinli ve “dengeleyici” bir rol üstlendiği belirtiliyor. Rapora göre Rusya, İran’la yakın ilişkileri ve savaş sonrası muhtemel çıkarları nedeniyle Washington’a karşı sert çıkmaktan çekinmezken, Çin’in önceliği bölgesel istikrar, enerji güvenliği ve Basra Körfezi ülkeleriyle olan ekonomik çıkarlarını korumak. Bu farklılık, çok kutuplu dünyada “müttefik” kavramının giderek daha esnek ve çıkar temelli hale geldiğini gösteriyor.

Bloomberg ise Trump’ın “Özgürlük Projesi”nin yarattığı kafa karışıklığına odaklanıyor. Habere göre, ABD Başkanı’nın gemileri kurtarma vaadi, operasyonel hiçbir ayrıntı içermiyor. Denizcilik şirketleri, mayın tehdidi ve İran’ın olası saldırıları konusunda somut güvenceler talep ederken, dünyanın en büyük denizcilik birliği Bimco’nun güvenlik şefi, bu tür bir müdahalenin gerilimi tırmandırmaktan başka işe yaramayacağı uyarısında bulunuyor. Nitekim Pazartesi günü Panama bandıralı bir dökme yük gemisinin boğaza yaklaşırken rotasını değiştirdiği, günlerdir bekleyen iki geminin ise batıya yöneldiği bildiriliyor. Bu tablo, Washington’ın “insani” söylemlerinin ne kadar güvenilir olduğunu ve sahada nasıl karşılıksız kaldığını gözler önüne seriyor.

Arap ve Bölgesel Medya: İran’ın Stratejik Dönüşümü ve Batı’daki Derin Çatlak

Katar merkezli El-Cezire, İran’ın savaş sürecinde Hürmüz’e yaklaşımının geçirdiği evrimi mercek altına alıyor. Yayın kuruluşunun analizine göre Tahran, başlangıçta “boğazı kapatmayacağız” mesajıyla piyasaları rahatlatmaya çalışırken, zamanla bu söylemi terk etmiş; önce tehdit, ardından “kısmi kapatma” ve son olarak da “güvenlik ortaklığı” gibi yeni konseptlere yönelmiştir. Yazara göre İran, boğazı tamamen kapatmanın ötesinde, “kalıcı bir güvensizlik ortamı” yaratarak küresel enerji maliyetlerini artırmayı ve böylece savaşın yükünü uluslararası topluma da hissettirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede “tarihî haklar”, “özel güvenlik” ve hatta “geçiş ücreti” gibi uluslararası hukukta benzeri olmayan kavramları gündeme taşıyan Tahran, aslında Basra Körfezi’nin güvenlik yönetiminde kendine yeni bir rol tanımlamaktadır. El-Cezire, Körfez ülkelerinin asıl endişesinin de tam olarak bu noktadan kaynaklandığını belirtiyor: İran, bölgenin güvenlik kurallarını yeniden yazmaya soyunmuştur.

Lübnanlı El-Meyadin ise Trump’ın çelişkili ve öngörülemez açıklamalarını, bilinçli bir psikolojik savaş taktiği olarak değerlendirirken, İran’ın bu sarsıntılı söylem karşısında soğukkanlı ve kontrollü bir tutum sergilediğini vurguluyor. Haber kanalı, savaşın henüz bitmediğini, ancak ABD’nin net bir stratejiden yoksun olduğunu; Tahran’ın ise asimetrik savaş araçlarıyla Washington’ın her adımını pahalandırdığını belirtiyor.

Suudi Arabistan merkezli El-Şark el-Evsat, Almanya ile ABD arasında İran konusunda derinleşen görüş ayrılığını gündeme taşıyor. Alman Şansölyesi Friedrich Merz’in, Trump yönetimini İran karşısında net bir stratejiye sahip olmamakla eleştirdiği, buna karşın Beyaz Saray’ın Berlin’i “cahillikle” suçladığı bildiriliyor. ABD’nin Almanya’daki askerî varlığını azaltma tehdidinin de gündemde olduğu bu gerilim, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bile emperyalist savaş planlarına sorgusuz sualsiz ortak olmaktan duyduğu rahatsızlığı ve ittifak içindeki kırılmaları gözler önüne seriyor. El-Şark el-Evsat’ın bir diğer analizinde ise Hürmüz krizi, 1962 Küba Füze Krizi’ne benzetiliyor. Yazar, tıpkı o dönemde olduğu gibi tarafların geri adım atmaması halinde bir felaketin kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulunurken, ancak bu kez Nikita Kruşçev’i “aşağılayıcı” bir uzlaşmaya zorlayan dengelerin işlemeyebileceğini, zira İran’ın geri çekilmesinin beklenemeyeceğini belirtiyor.

Yemen merkezli El-Mesire ise konuyu uluslararası hukuk perspektifinden ele alıyor. İran’a yakın hukukçulara dayandırılan analizde, ABD’nin boğazdaki müdahalesi “deniz korsanlığı” olarak tanımlanırken, Tahran’ın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak güvenlik gerekçesiyle geçişleri düzenleme hakkı olduğu vurgulanıyor. Bu yaklaşım, İran’ın sadece askerî olarak değil, hukuken de mevcut düzeni meşrulaştırma çabasını yansıtıyor.

Rus ve Çin Basını: İmparatorlukların Çöküşü ve “Egemenlik” Dersi

Rus haber sitesi İzvestiya’da Albert Kalaşyan imzalı analiz, ABD’nin Hürmüz’deki herhangi bir doğrudan askerî müdahalesinin gerilimi tırmandırmaktan başka işe yaramayacağını, çünkü boğazın artık bir “çifte abluka” alanına dönüştüğünü yazıyor. 1980’lerdeki tanker savaşından farklı olarak günümüzde ABD’nin “tarafsız bir koruyucu” rolünde olmadığını, bizzat çatışmanın taraflarından biri olduğunu hatırlatan yazar, bu durumun gemicilik şirketlerinin güvenini sarsacağını ve Washington’ın planlarını daha baştan akamete uğratacağını belirtiyor. Yazar, ABD’nin uygulamaya kalkışacağı her “refakat” operasyonunun, maliyeti yüksek ve riskli bir maceraya dönüşeceği sonucuna varıyor.

Rusya Today (RT) ise daha da ileri giderek, İran’ı “egemen” bir ülke olarak nitelerken, Almanya’yı “bağımlı” bir aktör olarak tanımlıyor. Analizde, İran’ın ABD ve İsrail’in askerî, ekonomik ve psikolojik savaşına karşı direnmesi ve hatta inisiyatifi ele alması egemenliğin somut bir kanıtı olarak sunulurken, Almanya’nın Kuzey Akım sabotajında kendini koruyamaması ve Ukrayna savaşında Washington’ın politikalarına angaje olması “bağımlılık” örneği olarak veriliyor. RT’ye göre Trump ve Merz arasındaki son gerilim de bu tablonun bir parçasıdır. Yazı, İran direnişinin sadece bölgesel dengeleri değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda transatlantik ittifak içindeki derin çatlakları da görünür kıldığını iddia ediyor.

İsrail Basını: Endişe ve Çaresizlik

İsrail gazetelerinde ise tablo oldukça karamsar. Haaretz, Tel Aviv yönetiminin Demir Kubbe ve Arrow sistemleri için gerekli önleyici füzeleri üretme hızının, İran’ın balistik füzeleri yenileme hızının gerisinde kaldığı endişesini dile getiriyor. Gazeteye göre, olası bir savaşın yeniden başlaması durumunda mevcut bir aylık ateşkesin stokların yenilenmesi için yeterli olmadığı, bu durumun işgal altındaki topraklarda yaşayanlar arasında ciddi bir güvenlik kaygısı yarattığı belirtiliyor.

Israel Hayom ise Türkiye’nin bölgede artan arabuluculuk rolünden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ediyor. Gazete, Ankara’nın İran-ABD gerilimi ve Lübnan’daki krizde devreye girme çabalarını, Hizbullah’ın yeniden yapılanmasına ve İsrail’in hareket alanının daralmasına yol açabilecek bir tehdit olarak tanımlıyor. Aynı yazıda, İran ve Hizbullah’ın Türkiye üzerinden yeni finansal ve lojistik koridorlar oluşturduğu iddiası da dikkat çekiyor. Bu durum, İsrail’in bölgesel denklemde giderek yalnızlaştığını ve eski müttefiklerinin bile krizden farklı çıkarlarla ayrıldığını gösteriyor.