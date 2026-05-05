Kongre ve Anayasa ihlaline karşı yeni strateji: Trump’tan “mini savaş” iddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından Beyaz Saray’a geri dönen Donald Trump, seçim kampanyasında vaat ettiği “savaşları bitirme” söyleminin tam aksine, yönetiminin İran’a yönelik askeri operasyonlarını “mini bir savaş” olarak tanımlayarak dikkatleri üzerine çekti. Trump, Beyaz Saray’da küçük işletmelerin kalkındırılmasına yönelik bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran ile yaklaşık altı haftadır savaş halinde olduklarını belirterek, “Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında Tahran yönetiminin askeri kapasitesini küçümseyen Trump, “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok” şeklindeki iddialarıyla aslında karşı karşıya olduğu rakibi ciddiye almadığı izlenimini verirken, bu durum bir savaş meydanında tehlikeli bir yanılsama olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın söylemlerindeki bu çelişki, daha önce ABD’nin Irak’ta kitle imha silahı yalanlarıyla halkını savaşa sürüklediği Mart 2003’teki tarihi hatayı akıllara getiriyor. Tıpkı o dönemde olduğu gibi bugün de Beyazayaklılar Senatosu’nda ve bağımsız analistler arasında, bir savaşın başlatılması için gerekli olan somut kanıtların sunulmadığına dair endişeler artıyor. Zira Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine izin veremeyeceklerini vurgularken, bir yandan da “Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna değerdi” diyerek Tahran yönetimini hedef tahtasına oturttu. Bu söylem, ABD’nin yıllardır Ortadoğu’da uyguladığı “rejim değişikliği” politikalarının bir yansıması olarak görülüyor; tıpkı 2003’te Irak’ta, 2011’de Libya’da olduğu gibi, bu kez de İran hedef alınıyor.

Trump’ın bu savaş yanlısı tutumunun arkasında, Beyaz Saray ile Tel Aviv arasında varılan gizli mutabakatların yattığı biliniyor. Trump ve Netanyahu’nun Şubat 2026’da Washington’da yaptıkları toplantıda, “maksimum baskı” politikasının tüm gücüyle devreye sokulması konusunda anlaştıkları basına yansımıştı. Bu durum, Trump’ın kamuoyu önünde “İsrail beni asla savaşa ikna etmedi” şeklindeki söylemleriyle çelişirken, siyaset bilimci John Mearsheimer’ın da belirttiği gibi, İsrail’in savaş lobisinin Beyaz Saray üzerindeki etkisinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Mearsheimer, İsrail’in İran’ı sadece caydırmak değil, tıpkı Suriye’de olduğu gibi temelden zayıflatmayı ve “paramparça etmeyi” hedeflediğini, bunun da Amerikan dış politikasını belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldiğini vurguluyor.

Ancak Trump’ın bu savaş macerası, kendi ülkesinde de büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. NBC News tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların üçte ikisi Trump’ın savaşı yönetme biçimini onaylamıyor. Kongre’de Demokratlar, Trump’ın Şubat 2026’da Kongre onayı olmadan başlattığı bu askeri operasyonu “yasadışı” ve “sorumluluktan uzak” olarak nitelerken, Senatör Chris Murphy “Bu, Irak Savaşı’ndan bu yana ABD’nin Ortadoğu’da üstlendiği en büyük askeri eylem ve tamamen yasadışı” diyerek tepkisini dile getiriyor. Senatör Richard Blumenthal ise Trump’ın savaşı “bir heves, kibir ve intikam uğruna” başlattığını belirterek, Amerikan askerlerinin hayatını tehlikeye atan bu tutumun “kesinlikle iğrenç” olduğunu ifade ediyor.

Savaşın ekonomik boyutu da Trump’ın iddialarıyla taban tabana zıt bir tablo çiziyor. Trump, konuşmasında enerji fiyatlarının “savaş biter bitmez” hızla düşeceğini savunurken, gerçekte İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ablukaya almasıyla birlikte petrol fiyatları fırladı ve ABD’de galonu benzin savaş öncesi 3 doların altındayken 4 doların üzerine çıktı. Bu durum, Trump’ın “ekonomik refah” vaatlerinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.